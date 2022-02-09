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東京工業大學宿舍驚見「白骨化遺體」！衣物完整　警調查身分

▲▼東京工業大學宿舍驚見「白骨化遺體」！衣物完整。（圖／翻攝自東京工業大學官網）

▲東京工業大學的大岡山宿舍發現一具不明身分的白骨化遺體。（圖／翻攝自東京工業大學官網）

記者王佩翊／編譯

日本東京工業大學的教職員宿舍8日中午發現一具已經白骨化的遺體，警方目前不排除涉及刑事案件的可能性。根據目擊者指出，這具已經白骨化的遺體穿著完整衣物，且暫時並沒有發現明顯外傷。警方接下來將持續深入追查，並釐清死者身分。

根據《朝日電視台》報導，位於東京都目黑區的東京工業大學職員8日中午在校內發現一具已經出現白骨化的遺體，緊急通報警方。該具遺體是在校內的大岡山宿舍2樓被發現，該宿舍原為教職員宿舍，但目前暫時沒有人使用。根據目擊者表示，遺體是藏在大岡山宿舍2樓的戶外樓梯平台。

警方表示，未來將會持續追查，釐清死者身分，且暫時不排除意外與案件的兩種可能性。此外，遺體被發現時身上有完整衣物。

另一方面，秋田縣2日也有國中生跑到一間廢棄房屋探險時，在屋內發現一具年齡、性別不明的白骨化遺體，連忙通報警方。該具遺體經過司法解剖後，雖然無法判定死因，不過確定與2020年在這間空屋附近的公園被發現的右手殘肢為同一人物。

根據遺體的身體特徵確定，死者是一名住在當地的40多歲男性。該名男子的右手2020年10月在距離廢棄房屋80公尺遠的公園內被發現，然而直到1年多後的現在，完整遺體才被發現。

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