美國大鬧冬奧！中國不甩外交抵制...與會25國採「邀請制」

▲2022北京冬奧。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

北京冬奧於本月4日正式開幕，其中美國早於去年12月就以新疆人權問題為由表示「外交抵制」，不會派任何政府官員出席，而後又有幾個國家以疫情、政治等理由，跟進表示也不出席。對此，台大政治系教授楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，此次北京冬奧，美國的「三大動作」根本在亂，包括狂喊外交抵制、1月底舉行3+2軍演和在冬奧開幕式當天突襲ISIS首腦。

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一.外交抵制

美國早在去年12月就宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪，以及其他侵犯人權行為，將外交抵制北京冬奧、帕奧。而中國在開幕式的聖火環節中，找來了代表隊中20歲的新疆維吾爾族運動員迪妮格爾．衣拉木江（Dinigeer Yilamujiang），進行關鍵的點燃聖火儀式，引起全球關注，某程度也可看作是中國對外界質疑新疆人權爭議的回應。

▲維吾爾族的運動員迪妮格爾·衣拉木江（左）擔任北京冬奧開幕式上火炬手。（圖／達志影像／美聯社）



楊永明指出，此次北京當局也並非廣邀各國出席，而是採邀請制，能參與的國家應該都是中國精心挑選，最終共有25國，除了鄰國俄羅斯、韓國及鐵桿兄弟巴基斯坦外，東南亞國家中僅邀請了東協輪值主席國柬埔寨、新加坡、對緬甸影響較深的泰國；中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克），中東則有沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、埃及，除了兩伊之外，中東地區主要國家都受邀。

▲普丁親訪北京。（圖／路透）



楊永明分析，從這些受邀的國家中可以看出，中國想要打臉美國的外交抵制，同時也代表未來的外交方向，像是亞洲整合、中東地區的參與、中亞地區的穩定和與歐洲的持續互動，每個地區、每個國家都代表不同功能，當然其中最關鍵的就是與俄羅斯的關係，此次普丁也宣布與烏克蘭停戰，並親訪北京，給足了習近平面子。

二.冬奧前進行3+2軍演

美國於1月22日起至1月底，集結3艘航母和2艘兩棲作戰鑑在南海進行軍演。楊永明表示，照往常慣例來看，美軍通常會在1月底或2月初的時候會進行相似演習，這次提早至北京冬奧開幕式之前。他說，即使北京舉行冬奧，但美國同時也在南海、台海提出一些警示，美國某程度是在操作並模糊政治跟體育之間的界線。

▲ISIS首腦哈希米在自己家中自爆。（圖／達志影像／美聯社）



三.突襲ISIS首腦

北京冬奧於北京時間2月4日開幕，不過當天美國卻同時突襲ISIS首腦哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi），不少國際媒體都將注意力從冬奧轉至美國。楊永明質疑，ISIS目前影響力已經大幅下降，且美國此行動必定蓄謀已久，為何偏偏選在開幕式當天才行動？地點甚至選在哈希米家中，同時也造成4位婦女、6名孩童的死亡，這樣的行為是否也違反美國自身一直標榜的人道主義？

▲楊永明認為美國在大鬧北京冬奧。（圖／路透）



楊永明分析，從這三點來看，擊殺、軍演的時間點實在太可疑，拜登這些行動已經很明顯是急著想挽救支持度，另一個就是想分散國際媒體、美國媒體對北京冬奧的注意力，因為出席的25個國家中，除了普丁親訪外，還有10個伊斯蘭國家也出席，引起全球關注；新疆問題應該透過雙方對話，而非外交抵制到底，3+2軍演更是違反奧林匹克的和平精神，更別說是違反人道精神的ISIS首腦事件，「這連三鬧我認為都是設計好的一場劇碼」。

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