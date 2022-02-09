中華女足新增1人確診　6染疫隊員直送集檢所「再採檢」

記者張乃文／台北報導

台灣女足代表隊共36名隊職員赴印度參加亞洲盃足球賽，傳出6人確診新冠肺炎，昨（8）返國後再增1名確診，7人送集中檢疫所，其餘29人入住防疫旅館。中央流行疫情指揮中心指出，今天新增44例境外移入個案中，其中1例為前述落地採檢確診人員，其他隊員在台灣驗出確診才會例入病例。

▲中華女足搭專機返國，有6人確診，抵台後再驗出1人陽性。（圖／體育署）

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指揮中心指揮官陳時中說，今新增10例本土個案、44例境外移入，其中落地採檢25例、居家檢疫則有19例。落地採檢的25人中，一例為女足隊成員。

陳時中強調，在國外被驗出陽性的人員直接送往集中檢疫所，會再採檢，待在台灣驗出陽性記錄才會列入境入移入個案，檢驗結果會再說明。

中華女足參加2022年女子足球亞洲盃暨2023年紐澳女子足球世界盃資格賽附加賽，展現強韌的拚戰精神，最終拿下第7名，卻也因當地疫情嚴重，造成2位職員和7名球員確診。後續2名隊職員和1名選手已康復，因此抵台時，共有6人確診，另外入境檢驗則再新增1名陽性個案。

據了解，確診球員皆屬於無症狀或輕症，代表隊返台後，確診者將送往集中檢疫所，其餘成員則前往防疫旅館隔離。