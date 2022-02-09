網友說年後缺蛋惡化？!菜市場蛋攤「每人限購一袋蛋」　

▲怕買不到蛋，不畏下雨菜市場賣蛋攤位一早擠滿人潮。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

年前開始出現缺蛋狀況，當時許多消費者說量販店比較容易買得到，結果過年期間至今量販賣場的蛋架上已經空空，不少消費者抱怨「跑了2家全聯也買不到蛋」，菜市場的賣蛋店家儘管下雨，一早也都擠滿買蛋的人潮，菜市場攤販也貼出「每人限購一袋蛋」的標示，消費者還抱怨「這袋子也太小了吧」！

▲菜市場攤販貼出「每人限購一袋蛋」的標示。（圖／記者楊智雯攝）

到底缺蛋的原因為何？許多人說是「南蛋北調」、「雞瘟」、「天氣太冷」等原因造成缺蛋，有養雞的網友在PTT發文「過年後雞蛋缺貨將更加惡化」，網友說他是在雲林養了一批土蛋種雞，說明缺蛋的原因以及「雞蛋缺貨時間可能還要更長，甚至加劇惡化」的壞消息。

▲網友說他是在雲林養了一批土蛋種雞，說明缺蛋的原因以及雞蛋缺貨時間可能還要更長。（圖／翻攝PTT，下同）

網友提到運費、原物料相繼上漲，缺蛋的原因有3個。

第1個原因是飼料成本飆漲

畜牧業成本最高的就是飼料，原本使用的飼料成本從13.5元（公斤）飆漲到20元／（公斤），飼料商通知他年後還要再漲0.6元，如果國際期貨走勢在往上，飼料價格暫時看不到頂。

第2個原因是雞蛋價格

農委會宣布雞蛋凍漲，網友打電話去台中蛋行，土雞蛋的收購價格為一箱20台斤700元含運到台中，等於一斤35元，實在沒有吸引力賣過去。

▲網友說明大量養雞場因成本過高的情況下，大量淘汰母雞拋售。

第3個原因是雞蛋生產效率變化

從中雞開始生蛋約6天生5顆蛋，生蛋效率差不多是90%，第2個月起便會每個月遞減約3~5％，直到生蛋數量接近飼料成本。由於飼料大漲，本來能生10個月的雞可能養到6個月就因為不划算需要強制換羽，本來能養2年的雞也會因同樣的原因全抓掉，大量養雞場因成本過高的情況下，大量淘汰母雞拋售，少了很多老母雞原本會生的蛋進入市場，自然就會造成缺蛋的影響。

網友認為如果蛋價能夠跟著嚴重通膨一起漲上去，相信缺蛋的問題才能獲得解決。此文一出，不少網友大讚「你講得比農委會還清楚」、「你PO這個會被黨追殺吧」、「小心被出征啊」！