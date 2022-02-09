快訊／新北+4　北市幼兒園教師傳染給7歲女童、父親也中鏢

▲新北市9日新增4名居隔陰轉陽案。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市9日公布4例確診個案，皆為匡列居家隔離期間採檢陽性，3例為居隔陰轉陽、1例匡列居隔採檢陽性個案。4例中2例為北市幼兒園匡列接觸者、1例為桃園物流相關案接觸者、1例為企業實習員工自篩確診接觸者。

新北衛生局說明，案19383、19384分別為北市幼兒園家長及學童，案19383為學童家長，男性，40多歲；案19384為7歲女學童，1/26接獲北市通知遭匡列為幼兒園確診教師(案18590)接觸者，匡列居家隔離，當時採檢均為陰性，2/8解隔前採檢，兩人PCR陽性、父親Ct值21.6，女童Ct值31.2，收治專責病房治療，居住地淡水區。此2例個案皆為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。

衛生局表示，案19385為40多歲女性，為板橋一家四口確診者案19346的男友家人，2/8遭匡列為接觸者採檢，PCR陽性、Ct值34，收治專責病房治療。居住地新莊區。因個案無工作，目前匡列相關接觸者共24人居家隔離，已安排採檢，感染源為家戶接觸感染。

另外，案19402則為40多歲男性，1/31除夕晚間與家人（案19125、案19126、案19245）至桃園大溪區親友家圍爐吃年夜飯，2/2遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2/8居隔期間出現咳嗽、喉嚨卡卡的症狀，採檢PCR陽性、Ct值17，收治專責病房治療，居住地鶯歌區。個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。