美售台愛國者飛彈升級系統　陸國防部：強烈要求立即撤銷軍售計畫

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）

記者魏有德／綜合報導

美國國防安全合作署7日宣布，批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計畫，為拜登（Joe Biden）上任後第二度通過對台軍售案。對此，大陸國防部發言人吳謙今（9）日表示，強烈要求美方立即撤銷對台軍售計劃，「停止美台軍事聯繫，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。」

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

吳謙指出，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，破壞中美兩國兩軍關係，危害台海地區和平穩定，「中方對此表示強烈不滿和堅決反對，向美方提出嚴正交涉。」

據了解，拜登政府本次批准的「愛國者飛彈工程勤務」總金額1億美元對台軍售案，將包含工程服務支援及愛國者飛彈性能提升等相關系統升級，以維持、改善愛國者防空飛彈系統。

對此，吳謙強調，台灣前途在於國家統一，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是美國售台武器，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，持續推進祖國統一進程。」