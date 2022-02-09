快訊／桃園+0！日翊增2本土「列外縣市個案」　王文彥：逐漸收斂

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心表示，今（9日）新增10例本土個案，桃園無新增本土案例。桃園市府稍早表示，日翊物流新增2例本土，為居家隔離期間確診，均列為外縣市個案。

市府指出，今日公布日翊公司新增2例，為日翊物流員工（案19029）親戚，過年期間因共同聚餐而匡列居家隔離，案19402為40多歲男性，居住於新北市，居家隔離期間安排二次採檢陽性；案19423為40多歲女性，平時居住於彰化縣，年節返鄉聚餐匡列接觸者，衛生單位於居隔期間安排二次採檢且有出現喉嚨不適症狀安排就醫確診，社區風險較低，目前收治於醫療院所隔離治療，桃園市今日無新增本土確診個案。

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衛生局長王文彥表示，有關苗栗縣政府公布日翊物流2名家屬確診個案，為日翊物流昨（8）日6例確診個案中之2例（案19347和案19359），非今日個案，案19347和案19359為兄弟，2月2日起已在桃園市進行居家隔離。

王文彥提醒，目前桃園主要的傳播鏈皆已逐步收斂，但社區環境仍存在許多危險因子，因此社區採檢站將持續開設，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，並感謝市民配合各項防疫政策，市府會持續努力把疫情控制在防火牆內，並呼籲民眾仍須提高警覺落實防疫措施，確保社區安全。