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17歲嫩妻慘遭「榮譽殺人」老公提著她斷頭逛大街　恐怖詭笑影片曝

▲▼伊朗男子斬首17歲嫩妻，提著斷頭遊街。（圖／翻攝自推特）

▲伊朗男子斬首17歲嫩妻，提著斷頭遊街。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗一名年僅17歲的女子婚後遭受丈夫家暴，離家逃到土耳其，但獨自在外生活面臨困境，最終返鄉，結果幾天之後，丈夫竟然殘忍實施「榮譽殺人」，事後一手持刀，另一手提著她的頭遊街示眾，路過民眾拍下這段恐怖畫面，迅速在網路社群中引發批評聲浪。

根據《紐約郵報》、NDTV等外媒報導，伊朗西南部城市阿瓦士（Ahvaz）5日發生恐怖「榮譽殺人」案件，當地男子海達利（Sajjad Heydari）一手持刀，另一手提著17歲妻子蒙娜（Mona Heidari）被斬斷的頭部遺骸，在街道上閒晃，路過民眾嚇得趕緊錄影，只見畫面中數名男性朝著他衝過去，一邊大喊，但海達利不僅毫無悔意，還對著鏡頭露出詭異微笑，接著繼續遊街，令人心裡發寒。

據婦女委員會說法，蒙娜是海達利的表妹，12歲時就被迫嫁給他，不料卻遭受嚴重家暴，她曾表示想離婚，是為了3歲兒子才留下來。後來，蒙娜離家出走，逃到土耳其，不過在外地獨自生活相當困難，就連她的父親也決定協助姪子海達利，將蒙娜送回伊朗。

沒想到，回到夫家幾天後，海達利就夥同自己的兄弟綁住蒙娜的手，並將她斬首，先棄屍之後，他再提著妻子的頭遊街。警方表示，這場謀殺的動機是家庭差異（family differences）。阿瓦士檢察長則表示，蒙娜在土耳其傳照片給丈夫，加劇了他的「負面情緒」。據報導，行凶的兩名男子已經遭到逮捕，但尚不清楚將會受到何種懲罰。

影片曝光後，伊朗報紙與社交媒體都對此事件感到震驚與憤怒。當地改革派日報Sazandegi指出，「一個人被斬首，她的頭在大街上示眾，凶手卻很自豪。我們怎能接受這樣的悲劇？」許多人要求針對家暴進行社會與法律改革，並要求提高法定結婚年齡，在伊朗只要13歲以上就能合法結婚。

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