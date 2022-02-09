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大陸今日本土73+1！廣西百色占72例　為阻外出「路口全紅燈」

▲廣西百色,新冠肺炎,疫情,核酸檢測。（圖／CFP）

▲廣西百色本土疫情蔓延。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西百色本土疫情持續，大陸衛健委9日通報，過去一日，大陸新增73例本土確診和1例無症狀感染者，其中廣西百色就占72例。此前，百色官方已下令「全員居家隔離」，並要求德保縣、靖西市、隆林縣、那坡縣等地，全城路口交通訊號燈調成紅燈，自駕車輛出行一律視為闖紅燈。

通報顯示，昨日新增確診病例110例。其中境外輸入病例37例（廣東18例，上海9例，廣西5例，福建2例，北京1例，天津1例，四川1例），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（北京1例，廣東1例，廣西1例，四川1例）；本土病例73例（廣西72例，均在百色市；遼寧1例，在葫蘆島市），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣西）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

截至2月8日24時，現有確診病例1495例（其中重症病例4例），累計治愈出院病例100503例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例106634例，無現有疑似病例。累計追踪到密切接觸者1548704人，尚在醫學觀察的密切接觸者40980人。

新增無症狀感染者24例，其中境外輸入23例，本土1例（在黑龍江黑河市）；當日轉為確診病例6例（境外輸入4例）；當日解除醫學觀察53例（境外輸入40例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者837例（境外輸入745例）。

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