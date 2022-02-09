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年後轉職強強滾　台南三場徵才等你來

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，為協助求職民眾與雇主，於年後轉職能順利媒合到適合的工作和人才，規劃3場年後轉職徵才系列活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，為協助求職民眾與雇主，於年後轉職能順利媒合到適合的工作和人才，規劃3場年後轉職徵才系列活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

拿完年終，農曆年之後，你有轉職的打算嗎？根據以往經驗農曆年節過後就會湧現一股轉職潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，為協助求職民眾與雇主，於年後轉職能順利媒合到適合的工作和人才，中心規劃年後轉職徵才系列活動，讓民眾及雇主能儘速配對，找到理想的千里馬及伯樂。

第一場2月份線上徵才，時間111年2月1日~2月15日，廠商有台灣積體電路、能元科技、緯穎科技、台灣昭和電工半導體材料、台灣神隆、住華科技、前瞻能源科技、和鑫光電、南茂科技、錸恩帕斯科技、茂迪股份有限公司、慶康科技、大成長城企業、統一實業、光澤科技、彩宸生活事業、豐華生物科技、好帝一食品(牛頭牌) 、台灣國際航電(Garmin)、家登精密工業、啓耀光電、岱稜科技、台灣宅配通、銳澤實業、大亞電線電纜、遠鼎 (台南遠東香格里拉)、海底撈火鍋、碳佐麻里、新南糖廠共29家廠商，有科技業、傳產、服務餐飲業提供近1000個職缺。另有【福虎迎宵 猜燈謎】活動，期間於「賈好嘉」粉絲專頁查看燈謎，按讚並加入永康中心官方LINE @pkx6862r留言回答幾號燈謎及該題答案，限前15名答對2題者可獲得「精美小禮」一份，每人限答1次，請民眾上2月線上徵才活動網址https://reurl.cc/l90gOj，歡迎求職者踴躍投遞履歷！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，為協助求職民眾與雇主，於年後轉職能順利媒合到適合的工作和人才，規劃3場年後轉職徵才系列活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二場聯合徵才於111年2月12日(六)下午13:30~15:30，於永康中心2樓多功能教室（永康區東橋二街18號），辦理「福虎生風 職運旺旺來」小型徵才活動，當天參加的廠商有可成科技、誠美材料科技、緯穎科技、群創光電、奇菱科技、豐盟企業（豐盟麵粉）、台南紡織、美喆國際企業共8家，凡參加徵才活動之求職者，投遞履歷至少一家廠商者，即可參加猜燈謎活動，猜中即贈精美小禮。數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加！

第三場本中心規劃南科聯合徵才111年2月22日(二)上午09:00~11:00，於南科管理局1樓演藝廳（台南市新市區南科三路22號），以上三場請找工作的民眾多加把握踴躍參加！

欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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