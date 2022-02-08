台南三井outlet即將試營運　副市長視察加強交通疏導計畫

▲因應台南市三井Outlet即將試營運，預期將為沙崙高鐵特區帶來大量人潮與車潮，副市長戴謙8日率隊前往高鐵特區周邊視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應台南市三井Outlet即將試營運，預期將為沙崙高鐵特區帶來大量人潮與車潮，副市長戴謙8日率隊前往高鐵特區周邊視察，重點檢視試營運期間交通疏運計畫、行人動線引導以及公共運輸路線等交通疏導執行規劃，以確保試營運期間民眾能享有較高服務水準的交通服務。

市長黃偉哲表示，沙崙高鐵特區緊臨高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」，隨著「沙崙綠能科學城」內工研院、中研院、陽明交通大學等研究機構及智慧綠能住宅陸續完工啟用，結合即將試營運的三井Outlet與未來的大台南會展中心，除了帶動區域發展外，隨之而來的交通議題亦不可忽視。因此指示戴謙副市長針對三井outlet督導相關交通疏運計畫辦理工作，讓民眾前來享受休閒娛樂的同時，不為交通問題而讓出遊心情大打折扣。

交通局局長王銘德指出，市長黃偉哲特別指示交通局，應針對試營運期間的交通動線及疏導加強規劃，因此交通局針對周邊停車場、公共運輸接駁、交通監控疏導等進行多次研商會議及沙盤演練，目的就是鼓勵市民儘量搭乘大眾運輸以減少開車前往方式，如果市民選擇開車前往也能夠依循規劃好的路線及指引，搭配周邊的停車空間和巡迴接駁車服務來降低衝擊。

交通局表示，鼓勵市民及遊客搭乘雙鐵至商場，三井outlet公司將提供商場優惠折價劵給搭乘台鐵民眾。另規劃開幕起3個月假日期間加密高鐵快捷公車市府線H31班次，每日往返從102班增為112班，平均班距從25分縮為20分，尖峰班距15分/班，便利民眾搭乘。另增開假日加班車將停靠三井outlet，讓購物民眾更方便搭乘。

最後呼籲市民及遊客搭乘大眾交通工具遊台南三井outlet便捷又輕鬆，若開車騎車朋友請依循指標行駛，建議優先停靠周邊停車場搭乘停車場接駁車或步行至商場，避免同時湧入，壅塞於商場內停車場，並請儘量避開尖峰路段及時段至商場。