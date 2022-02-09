中興、中山大學申請設後醫系過關　最快今年可招生

▲中興大學及中山大學已獲教育部核准申請學士後醫學系。（圖／取自中興大學官網）

生活中心／綜合報導

國立清華大學、中山大學及中興大學日前申請設立學士後醫學系，外界也關心最新進度，原本僅通過清華大學設立，但今（9）傳出好消息，中興大學、中山大學也獲教育部核准，三校預計可招收公費生各30名，待衛福部核定後，最快今年可招生。

繼清華大學日前率先獲教育部核准後醫學系設立後，據《自由時報》報導，中山、中興大學兩校原先為「可繼續籌備」階段，但兩校依審查會意見補充資料後，終於過關同意設立。

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有關清華大學學士後醫學系未來規劃，校長賀陳弘日前曾表示，清華大學投入醫學教育所需的師資、經費、醫院已全數到位，除校內原有的180名跨學科師資外，已聘得71名專任助理教授以上醫師教師，並與國內各大醫學院合聘87位臨床醫師教師，更募得20億醫學教育基金，在桃園航空城設立清華大學教學醫院及醫療研發園區已獲教育部同意，正在衛福部審查中。

賀陳弘也說，清華學士後醫學系將招收具電子、機械、資訊、材料、物理、化學等多元背景及從醫熱忱的優秀大學畢業生，採4年制學制，公費生畢業後將至基層服務6年並加上2年的醫學中心成長進修機會。

