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動漫「鬼滅之刃」成教案！　啟發孩子心中的「勞動意識」

▲▼國立中山大學USR計畫與高雄市勞動博物館合作，舉辦「上工了！小小勞動知識家」活動，藉動漫「鬼滅之刃」角色和情節，把勞動相關議題融入，引起小朋友們學習的興趣。」（圖／記者吳世龍翻攝）

▲中山大學USR計畫與高雄市勞動博物館合作，藉動漫「鬼滅之刃」，把勞動相關議題融入（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

國立中山大學的USR「城市是一座共事館」計畫和高雄市勞動博物館合作，日前舉辦「上工了！小小勞動知識家」營隊活動，透過動漫「鬼滅之刃」角色和情節，把勞動相關議題融入，引起小朋友們學習的興趣。」進而帶出勞動權益，啟發孩子心中的「勞動意識」。

擔任講師的中山大學共事館計畫成員蔡明原、張淑雯及林芮君指出，這次營隊活動分為「勞動者的故事」、「炭治郎組工會」及「手製工會旗」等部分，透過老照片、趣味漫畫與猜謎遊戲的方式，逐步帶領學童認識與地方發展息息相關的產業類型及其工作者的樣態。

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▲▼國立中山大學USR計畫與高雄市勞動博物館合作，舉辦「上工了！小小勞動知識家」活動，藉動漫「鬼滅之刃」角色和情節，把勞動相關議題融入，引起小朋友們學習的興趣。」（圖／記者吳世龍翻攝）

活動中講師讓學童先回想自己是否會幫忙做家事、藉以思考「勞動」的意義以及和「勞動者」之間的差異。接著再以拆船工人與出鐵作業員為例，從他們身上所需穿戴的衣飾配件和工作環境談起，讓學童們了解勞動事務的艱辛與危險。

而在手繪工會旗的活動中，每名學童聆聽講師說明工會旗的意義、圖像構成的準則及主視覺的重要性後，進行繪製、切割與刷印等步驟。學童們創意十足，畫出的圖像都和自己的生活、喜愛的事物息息相關，且能做出和工會有關的說明，像是寵物工會、機器人工會、桌球工會等。

高雄市勞工博物館和長期深耕地方的國立中山大學「城市是一座共事館」計畫共同將地方產業與勞動型態的歷史與發展，透過調查研究、知識轉譯和教學實踐等方式，展現在學童面前，期待「勞動意識」能在他們心中萌芽。

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