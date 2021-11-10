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中山碩班新資格曝光！「FB十萬追蹤」悄移除　網酸：只為焦糖而設

▲▼李德維質疑，中山大學社會系為焦糖哥哥開了「焦糖條款」。（組合圖／翻攝自焦糖哥哥陳嘉行、李德維臉書粉專）

▲李德維質疑，中山大學社會系為焦糖哥哥開了「焦糖條款」。（圖／翻攝自焦糖哥哥-陳嘉行、李德維臉書粉專）

記者曾筠淇／綜合報導

立委李德維去年質疑陳嘉行（焦糖哥哥）明明只有高中學歷，卻憑著「臉書追蹤達十萬人以上」的「焦糖條款」讀研究所，是否有什麼內幕？事件爆發後，當時就引發外界熱議，如今有網友發現，中山大學已經將該條件給去除了。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「中山大學悄悄把FB十萬讚入學拿掉」為題發文，提到報考國立中山大學招生考試的切結書中，資格條件部分本有一條寫道「熱心公共事務，臉書追蹤達十萬以上，深具社會影響力者」；然而，今年的審查申請表卻調整內容，該條變為「熱心公共事務，深具社會影響力者」。

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原PO表示，FB追蹤十萬人以上明明是很棒的政策，為什麼今年卻改掉了呢？有沒有八卦？

▲▼ 。（圖／翻攝自網路）

▲資格條件第二條有修正過。該網頁目前無法點進去。（圖／翻攝自網路）

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示，「是不是太多人轉學」、「焦糖霸王條款，只為他一人而設」、「原來中山也會怕丟臉，但是來不及了吧」、「來不及了，已經變成笑柄」、「前有眉蓁後有焦糖」、「焦糖條款消失啦」、「衰到校友」、「這規定收到一個天選之人欸，應該繼續用啊」、「我已經買好十萬追蹤了，可以退費嗎」。

本站去年報導《李德維：焦糖哥哥陳嘉行高中畢業　靠「臉書追蹤10萬人」唸中山大學碩士班》，立委李德維曾點名陳嘉行，明明只有高中學歷，卻靠著「焦糖條款」讀研究所，「為什麼中山大學非要招收陳嘉行就讀？有什麼內幕？耐人尋味。」

李德維認為，中山大學社會學系近乎為陳嘉行量身打造了「熱心公共事務，臉書追蹤達十萬人以上，深具社會影響力者」這樣的「焦糖條款」，且陳嘉行第一學期只修了7學分，未達校規的最低9學分門檻，既然系務會議認證陳嘉行屬特殊情況，那就形同校方兩度大開方便門，「不需要被徹查嗎？」

▲焦糖哥哥陳嘉行。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

▲焦糖哥哥陳嘉行。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

對此，陳嘉行曾回應，「有疑問請問中山大學就好，謝謝。」事後他則表示，教育部致力推動多元入學，讓不符合聯考制度樣板的人能接受高等教育，立意是為了打破階級複製，他花了20幾年的努力才重返校園接受教育，「遇到好的老師，你們一定能體會我現在的感受。」

陳嘉行當時也問江啟臣，「江教授，您認同昨天貴黨不分區立委，同時自己還是辦教育盈利，對一位研究生及平民百姓的人身攻擊嗎？江教授，您同意國民黨的江主席採取大規模的媒體攻勢，踐踏高等教育的方式嗎？江教授與江主席，您不認為自己得向中山大學以及我道歉嗎？」

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