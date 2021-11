陸團隊打破谷歌懸鈴木「量子霸權」神話　奪超算界戈登貝爾獎

▲大陸國家超級計算無錫中心。(圖/CFP)

記者魏有德/綜合報導

大陸清華大學團隊於美國時間18日拿下超級計算應用領域國際最高獎項「2021戈登貝爾獎」,清華超算應用團隊憑藉Closing the Quantum Supremacy Gap:Achieving Read-Time Simulation of a Random Quantum Circuit Using a New Sunway Supercomputer(SWQSIM,「超大規模量子隨機電路實時模擬」)成果獲此殊榮。

▲位於無錫中心的神威超級計算機。(圖/記者魏有德攝)

《澎湃新聞》報導,「量子霸權」代表著量子計算設備在某些應用場景中,可以表現出傳統計算機無法企及的性能優勢。谷歌公司(Google)2019年研發的懸鈴木系統,在200秒內完成的百萬量子採樣(保真度0.2%),美國最快的頂點超級計算機需要一萬年才能模擬完成。

然而,清華超算團隊的這項最新研究成果,實現了近實時的量子模擬,間接證明谷歌公司2019年演示的隨機量子線路採樣任務並不能真正實現「量子霸權」。

研究團隊基於新一代神威超級計算機,研發了量子計算模擬器「SWQSIM」,提出近似最優的張量網路並行切分和收縮方法及混合精度算法,可高效擴展至數千萬核並行規模,還可提供每秒4.4百億億次的持續計算性能,是超算領域全球已知的最高混合精度浮點計算性能。

相較於「懸鈴木」200秒完成0.2%保真度的百萬採樣任務相比較,SWQSIM可在304秒內得到百萬更高保真度的關聯樣本,在一星期內得到同樣數量的無關聯樣本,還可在60小時內完成比「懸鈴木」更加複雜的1000多倍的量子電路模擬,實現100至400比特量子電路算法的單振幅和多振幅模擬,為未來量子計算的發展提供可靠的模擬支撐。

「戈登貝爾獎」設立於1987年,是國際高性能計算應用領域的最高學術獎項,被稱為「超算領域的諾貝爾獎」。在2016年前,美國、日本曾壟斷該獎項長達近30年。

此次獲獎團隊由之江實驗室及大陸國家超級計算無錫中心的劉勇、劉鑫、李芳、楊雨靈、宋佳偉、趙朋朋、王臻、彭達佳、陳華蓉,清華大學及國家超級計算無錫中心的付昊桓、陳德訓,國家超級計算無錫中心的吳汶釗,上海量子科學研究中心的黃合良、郭楚等14名成員組成。