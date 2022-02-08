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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪秀柱抵台隔離中！　痛批民進黨政府極盡所能挑釁中國

▲洪秀柱日前搭機前往北京出席冬奧開幕。（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

▲洪秀柱日前搭機前往北京出席冬奧開幕。（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前主席洪秀柱出席北京冬奧開幕，又與中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會見，說出「反獨促統」言論，引起國人高度關注。今（8日），洪秀柱透過臉書表示自己已回到台北，正在防疫旅館隔離；她也說，民進黨政府極盡所能挑釁對岸，藉此獲得政治利益，但「我們仍相信『和平』才是真正的『普世價值』」，盼新的一年兩岸共同努力消弭仇恨和對立，化解分裂與衝突。

「今天是初八了，祝福大家開工大吉、財源廣進！秀柱現在已經回到台北，目前正在防疫旅館隔離中。」洪秀柱8日晚間在臉書指出，有幸親臨兩次北京奧運開幕式，從兩次開幕表演當中，得到了截然不同的體驗，或許這也體現了中國大陸在14年當中的進步與改變。

她說，2008年北京奧運的開幕表演，像是一席熱情友善的「自我介紹」；而今年的冬奧，則充分讓世界看到北京充滿自信的、陽光的、富強的、開放的、甚至前衛的樣貌。

洪秀柱表示，很高興在開幕式現場看到了中華台北代表隊，雖然人數不多，但他們進場的時候，自己還是非常開心的起立鼓掌，也聽到全場觀禮嘉賓的喝采！「相信值此兩岸官方交流中斷、形勢冰封嚴峻的時刻，現場每一分掌聲，都為兩岸體壇注入了滿滿的正能量。」

接著，洪秀柱說，這不由得想起了2018年南韓舉辦的平昌冬季奧運。2017到2018年正是朝鮮半島形勢最危急的時刻，北韓的洲際彈道飛彈試射成功，甚至飛越日本上空；外交上更幾度與中國大陸及美國言詞交鋒。當時國際對於平昌冬奧是否能夠順利舉辦充滿質疑，許多國家甚至基於代表團的安全考量，揚言放棄參加平昌冬奧。

洪秀柱表示，這場僵局，最後在北韓勞動黨宣傳煽動部副部長、領導人金正恩胞妹金與正的出席，以及兩韓女子冰球聯隊的組建下，終於宣告冰釋。南韓總統文在寅與金與正微笑握手，全場數萬名觀眾同為共舉半島旗的南北韓選手喝采、一起見證點燃奧運聖火的瞬間。那一刻的和平與溫暖，想必至今仍長存於兩韓民眾的心中。

提及國際奧委會主席托馬斯巴赫（Thomas Bach）在北京冬奧的談話，洪秀柱透露其中一句令她感觸良多。托馬斯巴赫說：「奧運會總是搭建溝通的橋梁，絕不能築起一道道高牆。」也強調「我們所在的這個世界是脆弱的，分裂、衝突和猜疑正在日益升級。我們要向世界證明，競爭激烈的對手也能夠和平共處，彼此尊重。」

「看到冬奧開幕表演，奧運五環從巨型冰立方當中「破冰」而出，秀柱心中充滿了感動。」洪秀柱表示，「兩岸分隔至今，和平的維繫端賴上位者的智慧。即便民進黨政府極盡所能的挑釁對岸，巴不得兩岸情勢升溫，藉此獲得一時的政治利益，我們仍然相信『和平』才是真正的『普世價值』！新的一年，願兩岸共同努力，消弭仇恨和對立，化解分裂與衝突。」

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