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1歲萌娃滑雪好身手登冬奧開幕影片　媽媽：拍攝的時候還不會走路

記者魏有德／綜合報導

北京冬奧開幕式播放的宣傳片中，有一名架勢十足的「滑雪寶寶」和小白狗在雪地上滑雪同樂，看似專家級的滑雪技術引起外界關注。據了解，這名女寶寶名叫王予璣，目前已經滿1歲，但她在拍攝宣傳片時只有11個月大，連走路都還跌跌撞撞，卻能穩穩地站在滑雪板上恣意滑雪，讓看到宣傳片的觀眾不禁發出會心一笑。

▲1歲的女寶寶因滑雪模樣逗趣，登上北京冬奧開幕式宣傳片。（圖／翻攝極目新聞）

▲女寶寶王予璣因滑雪模樣逗趣認真，登上北京冬奧開幕式宣傳片。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，寶寶的母親范雪吟表示，第一次她滑雪的視頻（影片）在網上火了之後，張藝謀導演就覺得王予璣滑雪的視頻很可愛、很典型，開幕式導演組覺得素材很好，想放到冬奧會開幕式短片裡，我們也覺得很榮幸、很高興。

范雪吟提到，寶寶在11個月14天的時候第一次站在雪板上滑雪，「她其實還不能自主站起來，但當她腳固定在滑雪板上時，她腿就可以站起來了，我和她爸爸也覺得很神奇，就帶她去初級道的小緩坡進行了第一次嘗試，沒想到她平衡力保持得很好，整個過程她也不害怕，也很開心地享受滑雪的過程。」

▲1歲的女寶寶因滑雪模樣逗趣，登上北京冬奧開幕式宣傳片。（圖／翻攝極目新聞）

▲王予璣在拍攝北京冬奧宣傳片時僅11個月大，連走路都不會卻能在雪板上站穩。（圖／翻攝極目新聞）

雖然王予璣頻繁在雪場摔倒，她卻彷彿天生對滑雪運動有著興趣，范雪吟表示，「小小身軀在雪地裡摔跤其實很常見，但她不僅沒有哭鬧，把她扶起來之後，她還會接著滑。」

就這樣，小小的王予璣被張藝謀的冬奧開幕式團隊相中，變成全球知名的「滑雪寶寶」。范雪吟還透露，「等到她兩三歲可能有了自己的想法，會說話了之後，想學習滑雪、滑冰或學習別的運動，我和她爸爸肯定都是支持她去嘗試並鼓勵她去做的。」

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