國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

驚險！春節前夕郭男(51)歲駕駛休旅車行經國道3號199.4公里快官路段內側車道時，安裝在車頂的行李箱突然鬆脫爆開，物品也隨著強風飛散，行李箱蓋在空中騰空猶如血滴子，直衝撞後方2輛休旅車，車身及擋風玻璃都受損，嚇得女乘客大聲驚叫，險讓2車3人過不了年，這段驚悚畫面隨後也跟著曝光。

▲2休旅車被鬆脫的行李箱蓋砸中。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲鬆脫的行李箱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從這20秒的影片中，可以看到郭男的休旅車正行經在內側車道，在16秒處突然行李箱鬆脫爆開，裝載行李箱內的物件很快地不到幾秒鐘被風吹散，而行李箱蓋也飛離車身，先擊中後方正行駛於中線劉男(31歲)及葉男(35歲)駕駛的自小客貨車，導致車身受損，所幸並未造成人員傷亡，肇事駕駛察覺有異，趕緊向路肩停靠待援。

▲休旅車行李箱鬆脫。（圖／翻攝《記者爆料網》）

這起意外事故，經國道警方檢測後駕駛並無酒駕情形，並針對肇事車輛貨物捆紮不牢固，將依法開罰。

第七公路警察大隊呼籲駕駛朋友，行車前可別疏忽，多檢查幾次，避免意外發生，以確保其他用路人行車安全。違者將依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款，「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散，處汽車駕駛人3,000元以上1,8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行」。

▲行李箱蓋掉落在國道。（圖／記者唐詠絮翻攝）