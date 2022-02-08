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「說要公開透明、現在黑箱獨行」　江啟臣批「偷襲」解禁福食

▲▼江啟臣批執政黨開放福食是又一次偷襲。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲江啟臣批執政黨開放福食是又一次偷襲。（圖／翻攝江啟臣臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院8日宣布解禁福島5縣食品進口，國民黨立委江啟臣批評，政府過去針對福食解禁議題曾承諾要充分溝通，現在解禁時卻未溝通討論，「過去說要公開透明，現在只有黑箱獨行」。他也質疑，開放萊豬至今，還未因此加入任何經貿組織，若解禁福食後未能加入CPTPP，誰負責？

江啟臣透過臉書批評，「沒有溝通、只會偷襲」，行政院臨時宣布開放日本核食進口，手法猶如2年前開放萊豬，過去高喊食安不能交換的民進黨，又再次出賣了國人的食安與健康。

江啟臣回顧過去行政院針對解禁福食的聲明，105年12月2日行政院針對日本核食輸台政策說「政府將檢視日本政府對於核災地區食品的管理情形及參考各國的作法，在以國人飲食健康為優先要件，『並充分對外溝通說明後』，才會檢討修正日本食品進口管制措施」。

至於是否有如過去的承諾充分對外溝通？江啟臣批評，蔡政府再次以偷襲的方式開放影響國人食安與健康的日本核災食品，中間沒有任何的對外溝通說明，只有和執政黨所屬成員溝通，直接無視過去有779萬人用公投反對開放核食進口。

江啟臣質疑，「在國會面對在野立委質詢，也實問虛答，只說沒有時間表，開放能為我們爭取或換得了什麼，也從不具體說明」。在宣布開放前一晚，才由食藥署公布一份委辦風險分析報告，報告也未經各界檢視，就直接再次強渡關山，與過去開放萊豬作法相去不遠。

江啟臣據此認為這樣的作法說明、討論並不充分，他批評，過去開放萊豬從未在食安會報討論，這次的日本核食開放一樣也從未在食安會報討論，「過去說要公開透明，現在只有黑箱獨行」。

江啟臣透露，食藥署委辦計畫的得標單位是台灣大學、計畫主持人是姜至剛教授，姜教授就是行政院參加反萊豬公投說明會的代表。該計畫預算金額為96萬，又是個「10萬以上未達100萬」的標案，結果只有一家投標，依法可以改採限制性招標，然後評定由該家得標，但評審委員卻不對外公開，公信力恐怕也令人堪憂。

針對開放福食是否有助加入CPTPP？江啟臣也質疑，總統府引用去年1218萊豬公投結果說，多數國人期待台灣走向世界，參與高標準的國際經貿體系，是把「馮京當馬涼」，刻意混淆視聽，「開放萊豬後，我們有與美方簽定任何經貿協定了嗎？蔡政府始終不正面承認，開放核食就是為了加入CPTPP，若將來未能如願，讓我們賠了夫人又折兵，誰要負責？而參與國際經貿體系靠的是談判，怎會未戰先降？」

江啟臣批評，沒收公投、霸凌民意，一再地突襲人民，說好的溝通說明，只剩下不斷地恣意妄為，蔡政府被冠上民主獨裁的封號，沒有一絲一毫的違和感。

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