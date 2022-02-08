陳泰然出任文大新董事長 期許文大積極轉型、邁向頂尖

▲台大前副校長陳泰然（左七）出線擔任文大新董事長。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

爭議不斷的文化大學董事會，今（8日）天舉行第十九屆董事會第一次會議，台大前副校長陳泰然從11位董事中脫穎而出，獲選為新任董事長，陳泰然也發出三點感言，包括文大要「率先轉型、積極轉型」，並期許文大董事會未來能帶領文大積極轉型、邁向頂尖。

文化大學在前任董事長張鏡湖二年多前過世後，董事會即陷入「家族派」與「校友派」的角力紛擾之中，直到法院裁示指定陳泰然擔任臨時董事長，隨後正式獲選為第十八屆董事長之後，僵局才逐漸化解開來。

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▼爭議不斷的文化大學董事會，今天終於選出陳泰然擔任新董事長。（圖／記者湯興漢攝）

教育部在1月17日核定陳泰然、王寶輝、白省三、蔡政文、彭誠浩、張海燕、管中閔、蘇慧貞、吳清基、黃永琛及周燦德等十一人，為文大第十九屆董事，任期從今年1月17日起至115年1月16日止，今天文大第十九屆董事會舉行第一次會議，最後選出陳泰然為新任董事長。

陳泰然在當選後發表三點感言，指文大董事會由於新董事的加入和加持，將「率先轉型、積極轉型」，未來董事會不僅要善加運用資源，把事情做對、做好、做得有效率（do things right)，更要做對的事，決定未來的方向和目標（do right things)。

陳泰然也期許文大，要「敢於攻頂、邁向頂尖」，因為大學的功能不僅是人才培育，也要承擔大學的社會責任和履行公共利益，新的董事會將與文大充分合作，帶領文大掃除霧霾，脫胎換骨，邁向頂尖。

此外，陳泰然也希望董事會全體董事，能「承擔責任、貫徹校訓」，因為大學要變成偉大，就是要承擔責任，因為責任，所以要貫徹『質樸堅毅』校訓；因為責任，會善待教職員工，讓他們適才適所，盡其所能，為學校發展做出貢獻；因為責任，會為學生打造優質學習環境，讓學生不虛此生，入寶山滿載而歸。因為責任，會讓文大成功轉型，成為大家的大學，成為社會各界所期待的頂尖大學。