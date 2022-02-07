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台大金山分院強化急重症照護　百歲人瑞半髖關節手術順利出院

▲台大金山分院強化急重症照護 百歲人瑞半髖關節手術順利出院。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲百歲人瑞半髖關節手術順利出院。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年台灣人口老化問題嚴重，新北市北海岸地區亦受就業不便、人口外移影響，為台灣老年人口較高的區域之一；而台大醫院金山分院為該地區唯一綜合型醫療機構。為擴大協助北海岸居民急重症醫療照護，金山醫院推動各項加護醫療提升，日前順利完成106歲人瑞半髖關節置換手術，成功治療高風險病患。

台大醫院金山分院張志豪院長表示，金山醫院肩負在地居民急重症處理、住院療養及後續長照居家連結之責。新冠疫情爆發時，各界捐贈呼吸器、加護型生理監視器等部份高階重症儀器，後續，更蒙前台大醫院李源德院長引薦，因此決定開始籌設加護病房，現階段則規劃收治高齡、具手術照顧風險的個案。

▲台大金山分院強化急重症照護 百歲人瑞半髖關節手術順利出院。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲張奶奶於家中不慎跌倒，造成右側股骨頸骨折，於院內成功完成半髖關節置換手術。

張志豪院長指出，金山醫院過去受限設備及人力等因素，高齡患者多因判斷手術風險且無加護病房後援，採取協助轉院方式治療。近期一位106歲、輕微失智的北海岸當地居民張奶奶於家中不慎跌倒，造成右側股骨頸骨折，經醫療團隊專業評估後，於院內成功完成半髖關節置換手術，於術後轉回加護病房時，同步啟動加護密集性照顧，恢復良好。

此外，經貼身照顧，護理師觀察到負責照顧張奶奶的子女們己逾70歲，加上到院看診交通等難題，促使金山分院展開跨團隊會議，主動研擬患者出院後計劃。除護理師出院前三天積極完成衛生福利部長照系統評估，安排長照A個管師出院前訪視張奶奶，順利導入長照2.0之居家服務、居家復健、交接送等，更轉介健保居家醫療服務，由家庭醫學科師定期居家醫療訪視。

對此，病患張奶奶的家屬表示，相當感謝金山醫院醫療團隊的專業，尤其後續照顧醫師、護理師等幫助過自己的人都十分細心，對在地居民來說，金山醫院是一個令人安心的存在。

張志豪院長表示，金山醫院除積極發展安寧療護及長照，適度提供在地民眾急重症醫療，具高度必要性，希望能建構完整符合在地民眾需求的地區醫院，施行醫療常提及的「五全照顧」，全人、全家、全程、全隊、全社區，相信不只在安寧療護才能看到，相信獲得急重症醫療民眾亦能獲得此高品質之醫療服務。

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