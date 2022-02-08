　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情中碩士班筆試登場　台大等校宣布補救措施

▲▼台大化學系傳出學生集體作弊，系上表示已完成蒐集資訊。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大等大專校院的碩士班筆試仍照常舉行，但對於確診等狀況無法考試，將有補救措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，也使得近期各大學即將展開的碩士班筆試受到影響，教育部先發函各大專校院，除建議各項招生考試落實防疫措施，並要提供確診、居家隔離等無法應試考生相關補救措施，以台大為例，因確診或居隔無法應考，可在考後檢附相關證明文件申請全額退費，或改交書面審查資料，循外加名額管道入學，兼顧招生公平性與防疫需求。

本土疫情持續延燒，今天新增48例確診個案，包括本土暴增26例，另外22例為境外移入，也而預期可能受到疫情影響，教育部日前已經發函各大專校院，建議碩博班等各項招生考試要落實防疫措施，並提供確診、居家隔離等無法應試考生的補救措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台大針對確診等狀況而無法參加碩士班筆試，將提供補教措施。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼台大對確診等狀況而無法參加碩士班筆試，提供補教措施。（圖／記者許敏溶翻攝）

以台大為例，台大碩士班招生考試在本週末（12、13日）如期辦理，但台大教務處昨（7日）公告，已根據簡章報考且資格符合筆試考科考生，因考試當日「居家檢疫」、「居家隔離」或「確診」而無法外出參加考試者，可檢附證明文件申請全額退費，或依教育部防疫補救措施規定，改以書面審查等方式，循外加名額管道辦理，不占原考試入學之招生名額，以兼顧招生公平性與防疫需求。

台大也提醒符合上述資格考生，得在2月14日下午5時前提出身請，並要提出衛生主管機關開立的「隔離/檢疫通知書」或醫院開立的「確診證明書」。

此外，包括清大、政大等大學，也宣布碩士班招生筆試正常舉行，清大表示，碩士班筆試維持在本週四、五（10、11日）正常進行，若考生因為「居家隔離、居家檢疫、確診」而不能參加考試，可檢附相關證明申請報名費全額退費，或改以資料審查方式取代筆試，循外加名額管道審查；政大也表示，考生因居隔、居檢或確診等原因無法參加考試，同樣可檢附相關證明申請報名費全額退費，也可此用補救方案，考生經系所專業審查後如獲錄取，將改採外加名額辦理。

不過，中原大學則已經宣布，受到疫情影響，取消各系所招生筆試，一律改採書面審查、視訊面試，若考生無法配合，則可申請退費。

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
快訊／4姊妹淘出遊！台2線自撞隧道口　　23歲女駕駛死亡
板橋1家4口確診　北市衛生局：足跡多一點
浩鼎公布自製新冠疫苗「BCVax」　能抗多種變種病毒株
快訊／北市某科大學生確診！　初二逛IKEA、初三逛寶雅
板橋1家4口「小女兒感染源難追」　推估發病日在這天
男打莫德納隔天身亡　家屬獲賠30萬元
快訊／板橋女在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光
快訊／板橋1家4口大量足跡曝！　集中板橋、新莊、板南線
快訊／桃園今本土+16！　最新足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

浴缸積水「外婆過濾後煮湯」　全場超衝擊！網抖：刷新三觀

首例打高端皮膚癢獲5千元救濟　施打AZ後罹心肌炎也給7萬元

老公「外面有了種」！妻不忍了...點破真相：不孕的是你　網全愣

接種莫德納隔天身亡　家屬獲賠30萬元創疫苗救濟金額新高

疫情中碩士班筆試登場　台大等校宣布補救措施

40年來最慘！疫情害旗津春節生意「雪崩9成」　陳其邁：挺到底

面對面抱抱「女友突淚崩」推開喊害怕！釣出苦主曝原因：我也遇過

快訊／桃園今本土+16！最新足跡曝光　美聯社、藥局入列

陳泰然出任文大新董事長 期許文大積極轉型、邁向頂尖

連假太長難收心！助孩子轉移開學焦慮　醫：正念練習擺脫症候群

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

浴缸積水「外婆過濾後煮湯」　全場超衝擊！網抖：刷新三觀

首例打高端皮膚癢獲5千元救濟　施打AZ後罹心肌炎也給7萬元

老公「外面有了種」！妻不忍了...點破真相：不孕的是你　網全愣

接種莫德納隔天身亡　家屬獲賠30萬元創疫苗救濟金額新高

疫情中碩士班筆試登場　台大等校宣布補救措施

40年來最慘！疫情害旗津春節生意「雪崩9成」　陳其邁：挺到底

面對面抱抱「女友突淚崩」推開喊害怕！釣出苦主曝原因：我也遇過

快訊／桃園今本土+16！最新足跡曝光　美聯社、藥局入列

陳泰然出任文大新董事長 期許文大積極轉型、邁向頂尖

連假太長難收心！助孩子轉移開學焦慮　醫：正念練習擺脫症候群

激推3家高CP值天然精油實體、網購品牌　超級新手也不出錯！

雲林台61線南下「區間測速」再上線　春節期間每天業績曝

浴缸積水「外婆過濾後煮湯」　全場超衝擊！網抖：刷新三觀

首例打高端皮膚癢獲5千元救濟　施打AZ後罹心肌炎也給7萬元

4年前就知「3子女不是他的種」！如今提告不想要...卻甩不掉了

富邦睽違5年土投首戰先發？　江少慶不在乎：成績才是目標

東森3大策略發展OMO新經濟　王令麟：全集團2022年挑戰600億

為選舉「提前開放福食」？柯文哲：民進黨治國不怎麼樣　但選戰一流

嚇人！車頂行李箱國道爆開　後方2休旅車慘遭擊落

鄰居嬤剛過生日「躲樓梯大哭」　房東給10天搬家：已通融住到70歲

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

新北感染源不明一家四口Ct值曝

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

今晨12.5℃　還有2波鋒面接力！全台有雨時間曝

免升3級就可清零　醫：哥有沒有打臉你？

漲價連環爆！「3民生用品」要變貴了

醫估最快降級時間　出國玩要看3指標

50嵐員工「髒鞋丟鍋煮」！總部回應了

更多熱門

相關新聞

陳泰然出任文大新董事長

陳泰然出任文大新董事長

爭議不斷的文化大學董事會，今（8日）天舉行第十九屆董事會第一次會議，台大前副校長陳泰然從11位董事中脫穎而出，獲選為新任董事長，陳泰然也發出三點感言，包括文大要「率先轉型、積極轉型」，並期許文大董事會未來能帶領文大積極轉型、邁向頂尖。

台灣防疫模式和國際差異？陳時中：全民配合

台灣防疫模式和國際差異？陳時中：全民配合

勤業證實「信義區辦公室」同仁確診！　接觸者全員快篩

勤業證實「信義區辦公室」同仁確診！　接觸者全員快篩

勤業眾信台北辦公室員工傳確診　 內部信曝光！

勤業眾信台北辦公室員工傳確診　 內部信曝光！

考上醫學系1原因果斷重考　網見原因讚值得

考上醫學系1原因果斷重考　網見原因讚值得

關鍵字：

台大碩士班筆試補救措施確診

讀者迴響

熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

新北感染源不明一家四口Ct值曝

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面