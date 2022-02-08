疫情中碩士班筆試登場　台大等校宣布補救措施

▲台大等大專校院的碩士班筆試仍照常舉行，但對於確診等狀況無法考試，將有補救措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，也使得近期各大學即將展開的碩士班筆試受到影響，教育部先發函各大專校院，除建議各項招生考試落實防疫措施，並要提供確診、居家隔離等無法應試考生相關補救措施，以台大為例，因確診或居隔無法應考，可在考後檢附相關證明文件申請全額退費，或改交書面審查資料，循外加名額管道入學，兼顧招生公平性與防疫需求。

本土疫情持續延燒，今天新增48例確診個案，包括本土暴增26例，另外22例為境外移入，也而預期可能受到疫情影響，教育部日前已經發函各大專校院，建議碩博班等各項招生考試要落實防疫措施，並提供確診、居家隔離等無法應試考生的補救措施。

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▼台大針對確診等狀況而無法參加碩士班筆試，將提供補教措施。（圖／記者許敏溶翻攝）

以台大為例，台大碩士班招生考試在本週末（12、13日）如期辦理，但台大教務處昨（7日）公告，已根據簡章報考且資格符合筆試考科考生，因考試當日「居家檢疫」、「居家隔離」或「確診」而無法外出參加考試者，可檢附證明文件申請全額退費，或依教育部防疫補救措施規定，改以書面審查等方式，循外加名額管道辦理，不占原考試入學之招生名額，以兼顧招生公平性與防疫需求。

台大也提醒符合上述資格考生，得在2月14日下午5時前提出身請，並要提出衛生主管機關開立的「隔離/檢疫通知書」或醫院開立的「確診證明書」。

此外，包括清大、政大等大學，也宣布碩士班招生筆試正常舉行，清大表示，碩士班筆試維持在本週四、五（10、11日）正常進行，若考生因為「居家隔離、居家檢疫、確診」而不能參加考試，可檢附相關證明申請報名費全額退費，或改以資料審查方式取代筆試，循外加名額管道審查；政大也表示，考生因居隔、居檢或確診等原因無法參加考試，同樣可檢附相關證明申請報名費全額退費，也可此用補救方案，考生經系所專業審查後如獲錄取，將改採外加名額辦理。

不過，中原大學則已經宣布，受到疫情影響，取消各系所招生筆試，一律改採書面審查、視訊面試，若考生無法配合，則可申請退費。