連假太長難收心！助孩子轉移開學焦慮　醫：正念練習擺脫症候群

▲▼開學在即是事實，引導孩子接受開學是確定的日程、同理與接納孩子的不安，試著與孩子學習專注於一件喜歡的事物上，把注意力集中在正在進行的事件時，便能轉移焦慮讓情緒更穩定。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

結束了9天的春節連假，再過幾天就要開學了，為了避免孩子連假後難收心，門諾醫院心理師建議家長，除了提早調整生活作息、檢查寒假作業是否完成、利用空閒之餘多運動或是戶外踏青等方式協助孩子重回規律生活外，還可透過「正念練習」，轉移焦慮、倦怠等連假症候群。



歡樂的年假後，回到工作岡位上，是否感到身體無力、提不起勁、憂鬱甚至是失眠，其實這就是所謂的連假症候群，許多大人都還無法一時收心何況是孩子！眼看再過幾天就要開學了，為了不讓連假症候群影響孩子開學後的學習，門諾醫院心理師徐沛瑄表示，收心是需要時間的，建議父母可利用最後幾天的假期，耐心的陪伴孩子

，為開學做好準備。





如何讓孩子好好收心，除了減少3C產品的使用，最為首要的就是調整生活作息。寒假期間許多孩子因晚睡，所以早上也起得晚，心理師建議父母在開學前幾天就開使調整作息，才不會一開學就因睡眠不足而影響整天精神。另外，利用空檔帶孩子到戶外踏青、運動、多接觸大自然等，不僅能增進親子互動，也能緩解孩子面對即將開學的焦慮。



連假過後，不論是幼童或是青少年，或多或少都會出現不想上學的心態，其實這是可以被理解的，父母不必急著說教，反而可以透過正念練習的方式，引導孩子接受開學的事實，並從中提高孩子的學習意願與樂趣。心理師宋佳樺說，所謂正念練習，就是讓自己不要被情緒影響，學習接納面對開學的心情與想法，而不是想要改變或忽視，如此才能讓自己更坦然面對心中壓力，建議父母與孩子每天利用5-10分鐘練習，不僅能夠幫助調整情緒，對於專注力的提升也很有幫助。

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▲身心科醫師表示，通常連假症候群大約持續幾天後會逐漸恢復，如出現嚴重的身心症狀時，應求助於專業醫師、心理師，幫助孩子重新回歸正常生活。



舉例來說，開學在即是事實，父母除了引導孩子接受開學是確定的日程、同理與接納孩子的不安，還可試著與孩子學習專注於一件喜歡的事物上，如跑步、畫畫、專心吃某一樣食物等，並在過程中藉由視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺的五感體會，把自己的注意力集中在正在進行的事件時，便能轉移焦慮讓情緒更穩定。



身心科醫師鍾德表示，若孩子出現對開學、上學產生抗拒，父母應積極傾聽孩子的想法並適時溝通，通常連假症候群大約持續幾天後會逐漸恢復，如出現嚴重的身心症狀時，應求助於專業醫師、心理師，幫助孩子重新回歸正常生活。