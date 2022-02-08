竹山燈會13日閉幕　搶201組紫南宮錢母+百萬電動車+iPhone13

▲竹山鎮公所於春節期間燈會現場發送紫南宮錢母，吸引人氣（下同）。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

「2022竹山竹藝燈會-五虎臨門慶佳節」活動本周末即將閉幕，竹山鎮公所指出，閉幕當晚將會抽出「竹山歡樂購」活動最大獎─百萬電動車，逛燈會集點的201組紫南宮錢母套幣也將抽出得獎名單，目前距離抽獎還有4天，提醒民眾要把握試手氣的機會。

竹山燈會為期45天，於2月13日將在竹山菸葉館舉行閉幕典禮，配套的賞竹燈集點活動總共有5款特色紀念品，包含竹燈籠、竹充電盤、竹製紙巾架、紫南宮的錢母套幣摸彩券以及銀色錢母；鎮公所表示，最受歡迎的紫南宮錢母銀幣每天的限量配額都被秒殺，竹燈籠和摸彩券也都相當受歡迎，只要集滿燈座30點，就可以換5張摸彩券。

為讓民眾中獎機率變高，公所今年準備6700張摸彩券提供兌換，總共有201組紫南宮錢母套幣可抽，中獎機率接近百分之33；此外，「竹山歡樂購」也將在燈會閉幕當晚抽出大獎，除了原本的百萬名車以及10台gogoro，公所再加碼30台I pad mini以及10台iPhone 13，總價值超過220萬。

鎮長陳東睦表示，很感謝所有參與的每一位遊客，希望大家也不要缺席13日的閉幕活動，共同來欣賞精彩表演、把握中大獎的機會。