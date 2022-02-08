雲林46所國中小操場待修　教育部核定經費逾2.4億

▲教育部核准雲縣46所國、中小操場等運動場域改善計畫，總經費逾2.4億，縣政府教育處表示，各校改善工程將在新學期陸續動工，儘速給學生優質安全運動場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林部分校園操場跑道損壞，或因排水不良等因素容易積淹水，其中少數學校仍是舊式紅土跑道，影響學生運動安全，而多數學校經費有限無法全面修繕。教育部已核准雲縣46所國、中小操場等運動場域改善計畫，總經費逾2.4億，縣政府教育處表示，各校改善工程將在新學期陸續動工，儘速給學生優質安全運動場域。

雲林縣政府教育處指出，行政院去年底要求各校針對校園運動場域與設備提出改善計畫，截至上月底全縣共有46所學校通過審核，總經費逾2.4億元，各校已展開改善工程，最慢開學後陸續動工。教育處並表示，大多數學校都是改善跑道鋪面與操場排水系統，讓學生跑步更安全，減少運動傷害，有部分學校除跑道整修外，也針對跳遠、綜合球場或草皮改善，提供更優質環境。

對此，獲補助的學校指出，操場是運動選手最初的場域，也是除了上課外，學生活動時間最多的地方，能夠一次全面改善對學生活動與運動興趣培養有很大的助益。

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