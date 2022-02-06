跳假也可以！宮廟徵3乩童「日薪6000元」：會基本步法就好…網喊瞎

▲乩童被稱為「神明的代言人」。（示意圖／取自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台灣廟宇眾多，不少民眾遇到疑難雜症時，都會到廟中求神問卜尋求慰藉，乩童則是神明在凡間的代言人，不過乩童不是人人都可以當，必須是天選之人才可以勝任，但一名網友表示，在網路上看到一則徵才消息，竟然是在找「跳乩人員」，跳真跳假都可以，一日可領2500元，若敢操五寶則可領6000元。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，「第一次看到應徵乩童」，貼出一則打工資訊，徵求2月13日3名能來協助擔任乩童的人，「進香跳真跳假不重要，只要基本步法要會」，如果敢操五寶的話會更好，「不操寶一日2500元，操寶一日6000元」。

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貼文一出，掀起網友討論，「誇張，這樣操神明開心嗎」、「一切都走上商業化了信仰還能信嗎」、「感覺會出人命，為了6000元，還要去看醫生」、「不怕報應就快去，一堆假乩身連這種錢也敢賺」、「還要自備工具耶，笑死」、「操五寶6000元太少了吧！至少要12000元才對，都見血了」、「由此可知，基本上都是騙吃騙喝的乩童居多」。





▲有廟宇在應徵乩童。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

內行網友指出，「真的在亂搞，真正的乩身，是要靠靜坐（修行）來的，腳步也是神明會自己下來教你，腰上綁的紅菱也有分階級的」、「以前就很多假的，還沒見過這樣找人的，但能矇眼或閉眼走整路的大部分都是真。

根據文化部「國家文化資料庫」寫道，乩童產生的方式有三種，第一種是公廟神明骰採童，從到廟中多位進行抖動的人當中，挑選出一位，作為某一尊神明的專屬乩童。第二種是老乩傳授者，如師徒相傳者；第三種則是自發功、自我起童者。

乩童分為文乩以及武乩，只以身通神而不操武器法器者為文乩，又稱文駕。若是透過操持法器以現神威者屬武乩、又稱武駕。所謂的操寶，指的是武乩乩童所操持的五項法器，分別為七星劍、銅棍，鯊魚劍、月斧、刺球，武駕乩童在降乩時，分別持武寶砍劈自己的頭頂或背部使之出血，藉以驅邪逐穢並展示神威，完成任務後，還要行「退童」的程序，才能恢復常身。