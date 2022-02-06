　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跳假也可以！宮廟徵3乩童「日薪6000元」：會基本步法就好…網喊瞎

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲乩童被稱為「神明的代言人」。（示意圖／取自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台灣廟宇眾多，不少民眾遇到疑難雜症時，都會到廟中求神問卜尋求慰藉，乩童則是神明在凡間的代言人，不過乩童不是人人都可以當，必須是天選之人才可以勝任，但一名網友表示，在網路上看到一則徵才消息，竟然是在找「跳乩人員」，跳真跳假都可以，一日可領2500元，若敢操五寶則可領6000元。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，「第一次看到應徵乩童」，貼出一則打工資訊，徵求2月13日3名能來協助擔任乩童的人，「進香跳真跳假不重要，只要基本步法要會」，如果敢操五寶的話會更好，「不操寶一日2500元，操寶一日6000元」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，掀起網友討論，「誇張，這樣操神明開心嗎」、「一切都走上商業化了信仰還能信嗎」、「感覺會出人命，為了6000元，還要去看醫生」、「不怕報應就快去，一堆假乩身連這種錢也敢賺」、「還要自備工具耶，笑死」、「操五寶6000元太少了吧！至少要12000元才對，都見血了」、「由此可知，基本上都是騙吃騙喝的乩童居多」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲有廟宇在應徵乩童。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

內行網友指出，「真的在亂搞，真正的乩身，是要靠靜坐（修行）來的，腳步也是神明會自己下來教你，腰上綁的紅菱也有分階級的」、「以前就很多假的，還沒見過這樣找人的，但能矇眼或閉眼走整路的大部分都是真。

根據文化部「國家文化資料庫」寫道，乩童產生的方式有三種，第一種是公廟神明骰採童，從到廟中多位進行抖動的人當中，挑選出一位，作為某一尊神明的專屬乩童。第二種是老乩傳授者，如師徒相傳者；第三種則是自發功、自我起童者。

乩童分為文乩以及武乩，只以身通神而不操武器法器者為文乩，又稱文駕。若是透過操持法器以現神威者屬武乩、又稱武駕。所謂的操寶，指的是武乩乩童所操持的五項法器，分別為七星劍、銅棍，鯊魚劍、月斧、刺球，武駕乩童在降乩時，分別持武寶砍劈自己的頭頂或背部使之出血，藉以驅邪逐穢並展示神威，完成任務後，還要行「退童」的程序，才能恢復常身。

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
懂投資！弟弟女友陪看房　成交「爽脫口1句」一家人傻了
捷運女「雪白巨球」快掉出！2條細線撐著...衝擊視角曝
新莊「知名燒臘」將熄燈！　老客崩潰：無法接受
捐精男見人妻戀愛！真槍上陣肉體注射　連生2胎還想要
鼎泰豐私藏「銷魂神組合」曝！　常客：吃過回不去

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

隱藏版大公開！　LINE「6款免費貼圖」限時一鍵領取

春節最後收假日一路順暢　建議花東北返民眾行駛蘇花改

打疫苗要先吃止痛藥？藥師揭「最佳服藥時機」：不要白白傷肝

搭捷運「雪白巨球」快掉出！2條魔鬼細線撐著...視角太衝擊

就是霸氣！2000萬全新透天厝變金雞母　店面開鹹酥雞

跳假也可以！宮廟徵3乩童「日薪6000元」：會基本步法就好…網喊瞎

雞排攤吃啥能測試功力？　鄉民狂推「1神物」：一吃定生死

鼎泰豐點湯包太外行！常客私藏「銷魂神組合」：吃過回不去

異物入侵威脅安全！台鐵建26處「落石告警系統」　靠AI提高辨識度

快訊／高雄引水人Ct值17.4！五度通知採檢不甩　害174人遭匡列

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

林俊傑新加坡金沙路邊突擊開唱！　《當你》經典歌...自彈自唱《恭喜恭喜》

隱藏版大公開！　LINE「6款免費貼圖」限時一鍵領取

春節最後收假日一路順暢　建議花東北返民眾行駛蘇花改

打疫苗要先吃止痛藥？藥師揭「最佳服藥時機」：不要白白傷肝

搭捷運「雪白巨球」快掉出！2條魔鬼細線撐著...視角太衝擊

就是霸氣！2000萬全新透天厝變金雞母　店面開鹹酥雞

跳假也可以！宮廟徵3乩童「日薪6000元」：會基本步法就好…網喊瞎

雞排攤吃啥能測試功力？　鄉民狂推「1神物」：一吃定生死

鼎泰豐點湯包太外行！常客私藏「銷魂神組合」：吃過回不去

異物入侵威脅安全！台鐵建26處「落石告警系統」　靠AI提高辨識度

快訊／高雄引水人Ct值17.4！五度通知採檢不甩　害174人遭匡列

武陵農場聲量最高！網友熱議6大人氣賞櫻景點　九族夜櫻也受歡迎　

米可白直播突淚崩！刷到粉絲「3個字留言」哭爆：我一直不想想這件事

高雄男急匯10萬救助外甥女　又是詐騙！警示帳戶救回老本

快訊／蘇貞昌出手了！6措施「物價不調漲」　減緩餐飲、小吃攤壓力

香港確診連兩日破300例！港府：兩年抗疫以來「最惡劣情況」

隱藏版大公開！　LINE「6款免費貼圖」限時一鍵領取

年後無痛減重4撇步　「不要餓肚」是關鍵

盤點2021電競大小事（下）　丁特全面開戰橘子、茂安洩密遭禁賽

48歲張智成「臉頰凹陷」全網驚呆：變太瘦了！拜年近況照曝…親揭真相

春節最後收假日一路順暢　建議花東北返民眾行駛蘇花改

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

威力彩上看9.1億　4星座、4生肖有望發了

2022還有6大連假　看攻略「爽休9天」玩爆

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz已經死了

新竹連震12次　專家：恐是大地震前兆

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

爸爸幫女兒顧攤　客人卻瞬間跑光

離奇影片曝　台東上空「6不明光體」盤旋飄移

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

她找到20張綠色百鈔　行家50萬求全收

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

即／台中3人快篩陽性　送醫院PCR

醫病危裝葉克膜　等肺臟移植救命

更多熱門

相關新聞

台南議員不顧防疫　初三宮廟發紅包

台南議員不顧防疫　初三宮廟發紅包

疫情嚴峻，中央至地方皆禁止公職人員與民代、擬參選人「跑攤」，以防成為防疫破口，台南市長黃偉哲在1月19日宣布，取消春節期間宮廟發紅包活動，議長郭信良也在1月23日與市議會各黨團達成共識，市議員配合中央規定，23日起停止跑攤，惟無黨籍謝財旺議員父女被投訴不顧防疫禁令，在宮廟發放紅包，謝議員則回應一切依中央防疫規定辦理。

自動扣掉匯款手續費「房租少給60元」！房東傻眼

自動扣掉匯款手續費「房租少給60元」！房東傻眼

各廟宇防疫走春一次看　行天宮照拜通宵

各廟宇防疫走春一次看　行天宮照拜通宵

超炫紅包袋「千鈔一塞」糗了　原因傻眼

超炫紅包袋「千鈔一塞」糗了　原因傻眼

廟前逮百公斤毒販　廣場舞大媽嚇壞

廟前逮百公斤毒販　廣場舞大媽嚇壞

關鍵字：

乩童宮廟進香爆廢公社公開版

讀者迴響

熱門新聞

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

威力彩上看9.1億　4星座、4生肖有望發了

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

2022還有6大連假　看攻略「爽休9天」玩爆

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz已經死了

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

新竹連震12次　專家：恐是大地震前兆

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

更多

最夯影音

更多
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面