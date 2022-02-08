美批准「28億對台軍售」　愛國者飛彈系統升級：助台提高安全性

記者吳美依／綜合外電報導

美國國務院及國防部7日宣布，已批准對台灣販售價值約1億美元（約新台幣28億元）、為期5年的愛國者飛彈工程勤務（IESP）及飛彈效能鑑測（FSP）。美國國防合作安全局（DSCA）指出，維護並且改善愛國者飛彈防禦系統，能夠協助提升台灣安全性，維持區域穩定。這也是美國總統拜登去年1月底上任以來，二度對台軍售。

▲美軍試射MIM-104愛國者飛彈（MIM-104 Patriot）。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

《路透社》報導，DSCA表示，升級愛國者飛彈防禦系統，不僅能夠「協助改善接收者（台灣）的安全」，也能「維持該區域的政治穩定、軍事平衡及經濟進步」；支持台灣軍事現代化、保持可靠的防禦能力，也符合美國公民、經濟及安全利益。

美國國務院政軍局也表示，此軍售案基於《台灣關係法》，能夠協助台灣維持飛彈密度、確保空戰能力，藉此遏阻區域威脅，加強本土防衛。

台灣國防部非常歡迎及感謝軍售決定，並稱此舉顯示華府對台灣國防安全的重視。國防部透露，早在2019年與川普政府官員會面時，就已經決定取得新型愛國者飛彈系統，而此協議預計1個月內生效，「面臨中國持續的軍事擴張及挑釁行為，我國將透過堅實防禦力量維護國安，持續深化台美緊密安全伙伴關係，共同維護台海及印太地區的和平穩定。」

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