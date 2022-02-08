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專家：防疫旅館關不住新冠病毒　籲改採多層次篩查

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎本土疫情昨日（7日）新增2例確診，此外，台北也有2例境外移入個案改判為本土，在這一波疫情中累計已有8家防疫旅館發生群聚事件。中華民國防疫學會理事長王任賢強調，「防疫旅館關不住病毒」，應該改採多層次篩查，才能阻斷隔離後陰轉陽再傳入社區的風險。

▲▼高雄防疫旅館清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲專家認為防疫旅館無法隔絕病毒。圖為高雄防疫旅館進行清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

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中央流行疫情指揮中心7日公布新增2例本土個案，其中1例為台北房仲案延伸，為點點幼兒園5歲孩童居隔期間陰轉陽，戶籍地在新北。此外，台北市也有2例境外移入個案改判為本土，分別為案18761與案18786，案18761為20多歲女性，居住於信義區，1月9日自中國入境，1月7日入境前、9日入境當日、23日檢疫期滿前採檢PCR均為陰性，1月27日卻出現喉嚨痛症狀，就醫採檢PCR陽性確診；而案18786為本國籍30多歲男性，1月19日從中國入境，1月29日確診。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，之所以會懷疑為旅館群聚，是因為入境到確診時序較長，才進行回溯性採檢，發現同樓層不同房間有印度境外移入家人與中國入境個案，都是在檢疫期間確診，進行基因比對發現，有4案例的病毒序列相符，只差了一個位點。另外，經過環境調查，發現該旅館天花板有氣流相通情形，部分個案在離開旅館期間也有時空重疊性。

而自從去年12月桃園防疫旅館爆發群聚事件後，至今已有8家防疫旅館發生群聚感染。根據《聯合新聞網》報導，中華民國防疫學會理事長王任賢強調，「防疫旅館關不住病毒」，從這幾起防疫旅館群聚案看來，不少案例都是出關後才由陰轉陽，所以不管關21天還是28天都一樣，應該改採多層次篩查，例如中國一天可篩檢2到3次，才能阻斷隔離後陰轉陽再傳入社區的風險。

▼台北有2例境外移入個案改判為本土病例。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲7日說明2例境外改本土。（圖／記者北市府提供）

▲▼柯文哲7日說明萬華防疫旅館感染案處置作為。（圖／北市府提供）

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