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不是只有妹妹！Omicron「4大惡魔」曝　WHO最關心這株

記者陳俊宏／綜合報導

新型亞變種BA.2被稱作「Omicron的妹妹」。胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（8日）表示，大家都以為Omicron病毒只有BA.1和BA.2而已？其實目前已有4個不同的分類，四大惡魔名叫「BA.1、BA.1.1、BA.2、BA.3」，WHO目前為止都在密切關注這四大惡魔變化趨勢，其中最關心「BA.2」。

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書指出，目前這四大惡魔在流行區域不同，在美國，Omicron病毒99%仍然以BA.1為主；在丹麥、尼泊爾、菲律賓，Omicron病毒則是以BA.2為主。

黃軒提到，但WHO非常關注BA.2，因為BA.2與常見的BA.1最大不同，是缺少了某個突變，這使得再做PCR測試期間，不輕易尋找出來其特徵；除非使用全基因組定序，否則很容易遺漏掉Omicron確診案例，使得病例更難追蹤。

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▼Omicron四大惡魔。（圖／黃軒醫師授權提供）

（圖／翻攝「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書）

黃軒說，BA.1有37處的突變點，BA.2卻只有31處的突變點，BA.3又增加到了33處的突變點，三者中都有「21個突變基因是一模一樣」的，但病毒又合併又重疊，BA.1.1就是一個BA.1自己再合併重疊出來的模子。

黃軒提到，這些Omicron病毒，WHO最關心的是BA.2，因為依據丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut，SSI）指出， BA.2傳染力是BA.1的1.5倍；有跡象顯示BA.2更具傳播力，特別是對於未接種疫苗者；證據也顯示在短短6周內，BA.2傳播已經出現過57個國家，傳播正在迅速蔓延。

黃軒提醒，依據丹麥研究，有完整接種2劑疫苗或加強劑，真的可以降低Omicron家庭的傳播！鼓勵大家踴躍接種疫苗，保護自己，保護家人，也別忘了戴口罩、勤洗手仍然是非常重要的NPI措施。

►本文獲得黃軒醫師授權。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.83%、第2劑74.87%、追加劑接種率23.57%。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

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