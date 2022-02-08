免升3級就可清零原因曝　醫：疫情大爆發？哥有沒有打臉你？

記者陳俊宏／綜合報導

7日新增2例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，他有沒有說過，不必升三級就可能清零，「二級+內用警戒+疫調與隔離」就可能清零，「有多少人說，喔，2月疫情會大爆發？這樣一來，哥有沒有打到你的臉？」

沈政男在臉書說，7日新增2例，不要懷疑，就是2例，這樣一來相不相信台灣可以清零了？不相信也得相信，因為事實擺在眼前。

沈政男指出，試問，當看到亞旭移工群聚爆發那天，一下子新增80幾例，有多少人說，「喔，完了完了，又要大爆發了」，有多少人說，「喔，2月疫情會大爆發？」他想問，「這樣一來，哥有沒有打到你的臉？」

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▼沈政男認為，二級+內用警戒+疫調與隔離就可能清零。（圖／記者李毓康攝）

沈政男寫道，他有沒有說過，不必升三級就可能清零？二級+內用警戒+疫調與隔離就可能清零；事實證明Omicron在現有社區防疫強度下，跨越不了縣市界線，因為漏到社區的病毒很少，當它們想要一路傳播過去的時候，在路上就因為出現大量有症狀案例而被攔下來了，無法傳得太遠。

沈政男表示，去年5月則是因為一下子在雙北社區累積了大量案例，於是可以擴散到其他區域；接下來該怎麼辦？歐美Omicron疫情已經過了高峰，入境陽性率將會漸漸降低，因此從境外滲進社區的機會將會減少。

沈政男認為，在清零的過程裡，可能還是有少量病毒漏進社區，但只要快速匡列與隔離，就能及時圍堵，「前方進來越來越少，後方圍堵越來越強力，那麼病毒就只有走上消滅的路。」

►本文獲得沈政男醫師授權。