Omicron平均存留時間8.1天最長　醫教5招安心拆包裹

記者黃翊婷／綜合報導

桃園日翊物流公司累計已有29人確診，讓不少民眾十分擔心領、拆包裹是否也會染疫。台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅7日在臉書分享5招自保方式，包含放置、消毒外包裝、拆封、消毒物品、消毒雙手，由於Omicron在塑膠製品上存留的平均時間達8.1天，比其他變種病毒長，在皮膚上的平均存留時間也達到21小時，所以民眾務必要做好個人衛生習慣。

▲醫師呼籲，民眾收取或拆封包裹後務必要去洗手。（示意圖／CFP）

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許秉毅7日在臉書PO文中提到，關於民眾擔憂領取或拆封包裹是否會染疫一事，考量到病毒可能存在於患者的鼻水、唾液、皮膚、尿液、糞便中，若患者打噴嚏時用手掩住口鼻，再去接觸包裹的外包裝，就有可能造成汙染，要是該包裹在短時間內送達收件人手中，外包裝的確有可能仍有病毒殘留。

許秉毅接著說，日本京都府大學研究發現Omicron病毒可在塑膠製品存留6至10天，平均存留時間為8.1天，比武漢原始株、Alpha、Beta、Gamma、Delta變異株還長，此外，Omicron在皮膚上的平均存留時間達到21小時，同樣比其他變異株長，加上它具有超級傳播力，所以絕對不能掉以輕心。

至於要如何拆包裹才能避免病毒上身，許秉毅分享5招關鍵步驟，詳細如下：

1、放置：收到包裹後，將包裹放置在一張乾淨的紙張（如報紙）上。

2、消毒外包裝：用「含酒精的濕紙巾」擦拭包裹的外包裝，再消毒自己的雙手。

3、拆封：拆封包裹並將包裹內物品放在「另一張乾淨的紙」上，並將包裹的外包裝及第一張紙丟棄在垃圾袋內。

4、消毒物品：以「含酒精的濕紙巾」消毒包裹內的物品。

5、消毒雙手：以洗手乳或肥皂再次消毒自己的雙手。

▲吃東西前也要記得先洗手。（示意圖／記者周宸亘攝）

而感染科醫師、台大兒童醫院院長黃立民也建議，若要求民眾拿到包裹後先噴酒精消毒，有些人可能會覺得太麻煩，而且可能會有未完全消毒的死角，不如拆包裹後立刻去洗手，拿取裡面的物品之後再洗一次手，最重要的是，吃東西前務必要再次洗手，透過3次洗淨雙手，就可以避免病毒上身。