奧萬大各式櫻花將盛放至3月　南投林管處邀民眾走春

▲奧萬大新春櫻花期將延續至3月（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節9天連假已過，但櫻花花期仍持續中，林務局南投林管處表示，奧萬大國家森林遊樂區的山櫻花已於1月底綻放，霧社櫻花結苞累累，自春節期間至3月份都是赴園區欣賞各式櫻花的最佳時機。

南投林管處指出，奧萬大自農曆春節期間進入賞櫻盛期，為維護奧萬大國家森林遊樂區的遊憩品質、除舊佈新迎新春，除在1月31日除夕休園進行園區清潔維護工作，大年初一即開園迎接走春賞櫻民眾。

林管處表示，緋寒櫻（山櫻花）、八重櫻、霧社櫻3種櫻花未來一個月將接續盛開，加上入春後的豐富自然生態，整個奧萬大處處充滿熱鬧氣息，無論步道漫遊觀鳥、草坪坐臥賞櫻、瀑布吐納養身、吊橋遠眺山景，都能讓遊客流連忘返。

林管處透露，賞櫻期間的遊客人潮已不像賞楓季節擁擠，春遊奧萬大將可獲得更美好的遊憩體驗，且至4月底止，上「森林好好玩」買電子門票全票買一送一，可用到年底；奧萬大國家森林遊樂區旅遊即時資訊，請參考網站（https://awdonline.forest.gov.tw/index.php）或參考臉書（Facebook）粉絲專頁「奧萬大情報站」。