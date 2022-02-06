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醉男夜駕還沒開光明燈！撞爛路邊停車竟落跑　警上門抓人慘了

▲劉姓男子深夜駕車未開大燈衝撞路旁停車。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲劉姓男子深夜駕車未開大燈衝撞路旁停車。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

58歲劉姓男子6日凌晨駕駛小客車，未開大燈直接衝撞停在路旁車輛後肇事逃逸，警方獲報前往處理，經調閱監視畫面後通知肇事的劉姓駕駛出面說明，但劉男拒不到所，經警方前往劉男住處還一度不開門，警方發現劉男有酒精反應，除依違規告發外，再依公共危險罪移送偵辦。

▲▼路邊停車被衝撞移位，右後方被撞毀。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼路邊停車被衝撞移位，右後方被撞毀。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼路邊停車被衝撞移位，右後方被撞毀。（圖／記者楊熾興翻攝）

劉姓男子在今日凌晨1時20分許，駕駛自小客車行經桃園市春日路1118號門口，未開大燈直接衝撞路旁停放車輛左後方，巨大衝擊力將車撞移數公尺，劉男一度下車查看，但隨後駛離現場，警方獲報前往處理，經調閱監視畫面，立即通知肇事的劉男出面說明釐清狀況。

但劉男卻拒絕出面說明，警方則在上午10時許前往劉的住處，他還一度拒絕開門，警方也對劉男進行酒測，有明顯酒精反應，除依自小客車肇事後駛離現場，已違反道路交通管理處罰條例第62條第1款規定告發外，也依公共危險罪移送偵辦。

有民眾貼文臉書「爆料公社」，「車禍肇事逃逸，疑是酒駕，車禍撞擊前連大燈都沒開，厲害、厲害」，更誇張的是「員警找到肇事車主住處，還堅持不開門，原來台灣酒駕肇事逃逸，可以這樣玩啊。」網友則回「有勇氣酒駕，沒LP面對…」、「酒退了就開門、再等等」。

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