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高三生1月內「二度酒駕」！夜店狂歡醉上路　下場曝光

▲桃園市梁姓與定姓男子於今年9月間酒駕被攔查，2男都辱罵員警，清醒均辯稱沒印象。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲洪男一個月內二度酒駕遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北市一名洪姓男子2020年12月14日酒駕被逮後，遭判刑2月，未料，他隔年2月1日竟再度酒駕。對此，法院審理後，依不能安全駕駛動力交通工具罪，將洪男判刑4月，得易科罰金12萬。

判決指出，洪男(19歲)2020年12月13日晚間6時許，於北市喜來登大飯店飲酒後，翌日清晨5時許騎車上路，行經信義區松仁路、忠孝東路五段巷弄時，遭警方盤查，測得酒測值每公升0.53毫克，依法送辦。

全案審理期間，洪男坦承犯行，法官考量其犯後態度尚可，當時為高三學生等程度，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判洪男2月刑期，得易科罰金6萬。

怎料，洪男並未記取教訓，2021年1月31日晚間11時許，在夜店喝酒後，隔日凌晨3時許再度酒駕上路，隨即被警方攔檢，經檢測酒測值達每公升0.32毫克，遭依法送辦。

對此，案經審理，洪男坦承不諱，法官考量其犯後態度尚可，目前高中畢業，在速食店工讀、仍需扶養祖母，且有酒駕前科等情狀，審酌後依不能安全駕駛動力交通工具罪，將洪男判刑4月，得易科罰金12萬。

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