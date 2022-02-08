南投第21期疫苗連假後首日開打　逾8成預約莫德納、高端不及3%

▲南投縣民選擇施打莫德納疫苗意願最高。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

1922疫苗預約平台第21期疫苗接種時程，在春節連假後首日的7日開打，將延續至13日；南投縣衛生局統計，縣內完成預約人數總計有1萬9080人，分別為莫德納疫苗1萬6125人、BNT疫苗2429人，以及高端疫苗526人，籲請完成預約的民眾攜帶健保卡及疫苗接種黃卡，依預約時間及接種地點前往接種。

縣府衛生局長陳南松表示，縣內有30多家醫療院所配合春節疫苗接種「不打烊」，從1月29日至2月6日，總計開設405個疫苗門診診次，及9個社區接種站，接種人數達7512人，其中亦以莫德納4205人為最多人選擇，BNT的2885人居次，接種的民眾以第3劑追加劑居多。

依據疾管署統計資料顯示，12歲以上南投縣民截至6日的疫苗接種涵蓋率，第1劑78.6%略高於全國平均值78.3%，第2劑為71.5%，第3劑21.7%與年假前（1月26日）的18.7%相比，接種人數成長3%為最多。

若以年齡區分，75歲以上長者接種第1劑意願較低，涵蓋率為75.8%，其餘12歲以上各年齡層均已超過8成涵蓋率，尤其18至29歲更高達91%，第2劑除75歲以上長者涵蓋率近7成（69%），其餘年齡層也都有近8成涵蓋率。

南投縣本期平台開放莫德納、BNT及高端等3種疫苗，符合預約資格對象為去年12月13日滿12週（84天）可接種第3劑（追加劑）的民眾；陳南松提醒，新冠肺炎疫苗須接種2劑基礎劑才能獲得基本保護力，已完整種2劑超過3個月以上民眾，請繼續接種第3劑追加劑，才能持續維持疫苗的保護效價。