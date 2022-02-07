快訊／萬華某防疫旅館群聚　2境外改判本土「住在3確診隔壁」

記者袁茵／台北報導

指揮中心7日公布，北市有2例境外移入舊案（案18761、案18786）改判本土。針對北市萬華區某防疫旅館爆群聚，台北市長柯文哲表示，因為案18761潛伏期太長，北市府往回疫調，發現案18761、案18786和先前確診的境外移入3案（案18498、案18499、案18500）住在隔壁，最終判定為旅館群聚。

柯文哲7日於防疫記者會說明，北市今天沒有新增感染案例，但有2例境外移入舊案改判本土；因為萬華某防疫旅館1月24日有3例印度境外移入的母女3人（案18498、案18499、案18500），這個屬於境外移入，一開始就在防疫旅館被攔下來 ，所以沒有足跡問題。

柯文哲表示，但後來有一例香港返台的女性（案18761）是1月9日入境，在該家防疫旅館住滿14天，1月20日居隔結束，但1月28日自主健康管理期間喉嚨痛採檢確診，「奇怪，你1月9日入境，一般來說潛伏期不會那麼長。」因此北市府開始往回疫調，發現案18761與印度3母女確診住在隔壁。

除此之外，柯文哲說，還有一例是中國大陸返台（案18786），個案於1月19日入境採檢陰性，1月27日採檢確診，「潛伏期8天，（雖然）稍長但還可以。」但因為案18761潛伏期過長，加上當時中國、香港都沒有很多Omicron病毒，基於考量，將境外移入改判旅館內群聚。

針對萬華某防疫旅館爆群聚，柯文哲提及，有案例時1月30就全樓淨空消毒，且1月10日曾有專家至該旅館查核，衛生局也於2月2日再度前往查核，並提出改善意見；目前7樓空調設備改善前暫時不收旅客，視後續評估重新收客或輔導退場。