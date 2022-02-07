巴黎地鐵站遭投放病毒試管盒！內含不明液體　未知是否已擴散空氣

▲巴黎地鐵站內驚現病毒試管盒，嚇得警方立即疏散人群、封鎖車站。（圖／翻攝自推特／@tissem_jl）

記者葉睿涵／綜合報導

法國巴黎地鐵站6日晚間遭人投放不明試管盒，裡面還裝有疑似為病毒的紅色不明液體，於是警方決定緊急疏散人群、封鎖車站，並急召消防隊和專業人員到場支援。最新消息披露，試管盒內裝的是新冠病毒檢測試劑，但當局目前還不清楚試管內的物質是否已擴散到空氣中。

綜合外媒報導，6日晚間7點20分，巴黎一名男子發現有人在地鐵8號線「費的代爾布-沙利尼站」（Faidherbe-Chaligny）的台階上放置了一個盒子，於是立即通報警方前往處理。由於這個台階附近設置了數個檢測新冠的帳篷，警方擔心現場民眾安全受威脅，於是立即疏散人群，並封鎖車站，列車過站不停。

▲警方發現，神秘盒內裝有10至15支試管，裡面還有紅色的不明液體。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

警方調看監視器後發現，這個神秘的盒子是一名男子遞交給站內工作人員的，盒內裝有約10至15支已封蓋的試管，上面寫有「病毒」字樣，內含紅色不明液體。於是，警方立即與實驗室聯絡，並向消防隊和生化核輻（NRBC）的專業人員請求支援，試圖將盒子移除。

報導稱，最新消息披露，這個神秘盒內裝的是新冠病毒的檢測試劑，但當局目前還不清楚試管內的物質是否已擴散到空氣中。費的代爾布-沙利尼地鐵站已於6日晚間10點左右重新開放。

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