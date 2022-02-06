彩券行女員工騙走阿伯5000！IG炫耀被肉搜　老闆娘傻眼回應了

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一位彩券行女員工不滿客人態度差，竟誆騙對方沒有中獎、把5000元獎金騙走，還囂張拍下照片，在IG號召網友來「搶劫」這位客人，「他身上至少有50萬」。事件曝光後，引發網友撻伐，投注站也被肉搜起底。對此，彩券行老闆娘出面回應，他們也很錯愕，目前已將該名女員工辭退，並尋找被騙錢的阿伯，希望向對方致歉。

這名女員工在IG限時動態發文表示，「這個阿伯很討厭，他都刮1000的，然後給錢都用丟的，嘴巴一直碎碎唸，什麼輸了快200萬的股票，這個對他來說是小錢…但我從他身上賺了5000，因為他都只刮QR code出來給我刷，我就都說沒中，不然就是他跟我說這張沒有中，但我看代碼其實這張有中」、「喔對了，缺錢的人可以來桃鶯路堵他，行動遲緩、身上至少有50萬」。

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▲彩券行女員工在IG炫耀「我從他身上賺了5000」。（圖／翻攝自Dcard）

有網友截圖限時動態，並以「幫高調，過年刮刮樂騙錢」為題在Dcard抨擊，如果這名阿伯真的行動不便，又被爆料身上帶很多錢，女員工的行徑無異於將阿伯置於危險之中，引發軒然大波。

事後，一名自稱是女員工學姐的女網友PO出道歉文，稱自己只是臨時工讀生，很自責和後悔，一定會「還錢」並道歉，希望大家不要再轉傳，別害彩券行開不下去。

根據《TVBS》報導，老闆娘受訪時表示，女員工是春節期間請來的工讀生，被辭退後已將5000元交予投注站，並拜託她幫忙尋找被騙錢的阿伯，除了歸還獎金，也準備了一份賠禮，希望取得客人原諒。老闆娘說，他們得知事情時也相當錯愕，但目前還沒找到阿伯本人，會拜託里長協助。

▼女員工一度透過學姐的貼出私訊對話道歉，但網友仍不買單。（圖／翻攝Dcard）