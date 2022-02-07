快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期7日報到，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團從今天開始會發函給黨團成員，詢問大家對優先法案的看法，然後還會再跟行政單位對口，所以現在談優先法案有點過早，立法院開議後會優先處理修憲，「其他法案再慢一點」。

立法院7日辦理第10屆第5會期立法委員集中報到，柯建銘上午率領民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副幹事長林靜儀、黃世杰、民進黨團副書記長王美惠、林楚茵等人，一同現身群賢樓101會議室完成報到手續。

柯建銘受訪時表示，今天是開工後第一天報到，立法院在2月下旬才會開議，民進黨團從今天開始會發函給黨團成員，詢問大家對優先法案的看法，「我們有我們的程序必須走」，然後還會再跟行政單位對口，現在談優先法案似乎有點過早。

柯建銘指出，今天只有談論修憲而已，因為修憲最清楚，「已經走到這裡來了，必須要在月底或下月初處理」，修憲一定要處理，而且時間要很剛好，開議以後第一個優先處理的就是修憲，「其他法案容我再跟各位報告、再慢一點」。

▲民進黨團總召柯建銘率領黨團七長完成報到手續。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘談及，立法院修憲委員會已經在1月22日，把18歲公民權送出委員會，代表整個修憲已經走到一個程度，就是只有18歲公民權，將來等到2月底、3月初就會在院會表決，「這是一個三缺一的修憲，也就是最後國民黨沒有來」。

柯建銘批評，國民黨抵制修憲，歷史會看待這一刻，國民黨團總召曾銘宗昨天還在講，整個修憲過程要重新來，「已經走過那一題了、已經出了委員會了，沒有任何程序出了委員會還要重開」，請國民黨了解議事規則。

柯建銘說明，國民黨堅持修憲公投不可以併大選，那是法律上所明訂，修憲必須公民複決，沒有所謂不可以和選舉併在一起，因為門檻非常高，必須900多萬票，「他們要講不可以併選舉，代表要抵制修憲、讓修憲破功」，甚至還在講要談環境權的問題等。

柯建銘強調，修憲委員會都已經結束了，請國民黨了解立法院的議事程序，不可能再回頭走，「車子已經從高雄開到桃園，就要進台北站了，怎麼可能拉回重新來」，國民黨要逃避、反對修憲就講清楚，不要既逃避又要說話，人民的眼睛很亮，看得懂國民黨在搞什麼遊戲。

另外，柯建銘也說，國民黨團在臨時會抵制《地方制度法》，讓地制法沒有辦法在臨時會討論，「我想這個題目很清楚，還是贊成新竹縣市合併升格」，但是必須修法有程序，還要考慮時間性的問題。