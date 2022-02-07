快訊／游錫堃首表態　「福食品若符合三要素，立法院當然要支持」

▲立法院長游錫堃報到。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外傳日本福島五縣食品可能在近日開放，立法院長游錫堃7日首度正式表態指出，福島食品必須符合國際標準、科學論據及民意三大條件，這件事情的決策在行政部門，立法院是站在監督的立場，任何黨都應該盡到監督的效果，「如果剛才講的三個條件都沒有問題，立法院當然應該要支持」。

立法院7日上午辦理第10屆第5會期立法委員集中報到，游錫堃到場時先向在場的媒體及立院同仁拜年，並且送上貼有立陶宛與中華民國國旗的巧克力，祝福大家「新年快樂、平安健康、萬事如意」。

游錫堃受訪時表示，立陶宛非常力挺台灣，在過去1990年代的波海之路，可以看到這個國家非常愛好自由民主，並且在在獨立的過程中，全民的意志都非常堅定，後來台灣也有百萬人手牽手，「那個等於是學習他們的波海之路」。

游錫堃指出，立陶宛跟台灣雖然距離很遠，但是兩個國家追求自由民主的決心都是一樣的，既然大家都一樣愛好自由民主，就應該要攜手合作，有更多的互相支持。

▲立法院長游錫堃贈送立陶宛巧克力。（圖／記者屠惠剛攝）



另外，外傳日本福島五縣食品可能在近日開放，游錫堃則說，他沒有聽到任何消息」，近期因為過年休假，先前都在忙臨時會，「我都沒有碰到任何討論福島食品有關的任何決策人士」，現在聽說的都是從媒體收到的。

游錫堃認為，福島食品最主要有國際標準，然後也會有科學論據，再來民意也非常重要，這三者應該要併案考量，這件事的決策在行政部門、行政院，「所以他們在做決定的時候，一定會考慮到這三個方面」。

游錫堃也說，立法院是站在監督的立場，任何政黨都應該對行政院盡到監督的效果，「如果都符合標準，剛才講的三個條件都沒有問題，當然立法院應該要支持」。

至於是否會擔心面臨國民黨團的強烈杯葛，游錫堃表示，他會盡量來溝通，「國際標準不是我們自己訂的，大家大概沒有什麼意見；至於科學政治也很科學，沒有什麼不同的科學論據，應該都很客觀的標準」。

游錫堃也說，至於民意部分，各黨都有其支持者，一定會考慮到支持者的意見，這部分就要多溝通說明，讓大家都了解，立法院是最高的民意殿堂，「立法院所做的一切事情，一定以民意為依歸」。

▼立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

