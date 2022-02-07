開工先快篩？　醫曝最佳自保方式「2種人才要廣泛快篩」

記者黃翊婷／綜合報導

春節9天連假結束，各企業紛紛祭出開工防疫措施。有鑑於過往許多居家快篩經證實都是偽陽性，中國附醫副院長黃高彬建議，開工後最好的自保方式其實就是戴好口罩，不用再多做些什麼，全民快篩更是矯枉過正，沒有必要這麼做。

▲部分企業希望員工上班前先提供快篩陰性證明。（資料照／記者屠惠剛攝）

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台中市春節期間傳出有3位市民使用居家快篩呈現陽性，後來進行PCR採檢，3人的結果全是陰性。針對此案，台中市衛生局表示，由於快篩有偽陽性問題，都要經過進一步PCR檢驗才能確定，過往許多居家快篩陽性經之後證實都是偽陽性，民眾不用太過擔心。

而面對9天連假之後的防疫挑戰，部分企業要求員工上班前要先提供快篩陰性證明。根據《聯合新聞網》報導，中國附醫副院長黃高彬認為，開工後最好的自保方式其實就是戴好口罩，「不用多做什麼」，全民快篩更是矯枉過正，沒有必要這麼做，除非曾與確診者足跡重疊，或是住在高雄港或桃園八德中壢地區的民眾，才需要廣泛快篩。

▲黃高彬認為戴好口罩就是開工後最好的自保方式。（示意圖／記者許立昕攝）

另外，指揮中心醫療應變組副組長王必勝6日也在臉書PO文分享5招開工自保方式，詳細如下：

1、有症狀者先以家用快篩檢測，或到社區採檢站、醫療院所檢驗陰性再去職場工作。也記得要向單位通報。

2、在職場上暫時「冷漠」些，避免不必要的寒暄、閒聊、群聚。公事多利用電話、社群軟體溝通。減少大型實體會議。使用茶水間、休息室、電梯等設施要分時分流。

3、儘量避免太多人在公司大餐廳一起用餐，如果可以就在自己位子上吃。用餐時不要交談。

4、利用不同樓層、不同空間、不同班別進行分艙分流，規劃適當動線。

5、最基本的還是戴好口罩，勤洗手消毒。

王必勝坦言，雖然無法達到零風險，但要讓風險降低，「疫情隨時可能發生，但希望可控、危害小。」