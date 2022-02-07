醫示警有這症狀要小心　「自由自在用餐大笑的日子不遠了」

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台灣Omicron病人主要症狀為喉嚨痛和咳嗽，發燒只占1/4左右，表示發燒篩檢的效益大幅下降，有呼吸道症狀就要小心。他也認為，「自由自在用餐大笑的日子不遠了，只是也沒有很近。」

謝宗學6日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，春街期間兒童急診的來診量，跟以往春節連假的爆量大不相同，表示即使沒有提升至三級疫情警戒，大家個人防疫措施仍然堅持；兒童急診的來診人次中，病毒型腸胃炎仍然占了最大宗的比率，只是實際人數沒有預期多，表示家長真的有在好好監督孩子飲食前洗手的習慣，值得拍手鼓勵。

謝宗學說，他幾乎採檢所有呼吸道症狀或發燒的兒童，新冠肺炎陽性個案為零，表示台中地區疫情相對穩定；每日本土新增個案和採檢陽性率目前並沒有大幅增加，表示台灣疫情仍在穩定控制中，假期結束後2周是觀察期，14天後若疫情仍然穩定，春節連假的風險正式解除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許多民眾在過年期間走春拜廟，各大景點擠滿人潮。（圖／記者蔡佩旻攝、林悅翻攝）



謝宗學表示，台灣Omicron病人主要症狀為喉嚨痛和咳嗽，發燒只占1/4左右，表示發燒篩檢的效益大幅下降，有呼吸道症狀就要小心；台灣人Omicron中重症率極低，目前沒有死亡病例，表示高疫苗覆蓋率成果展現，另外一方面也顯示Omicron的確有輕症化的趨勢，跟其他國家的觀察相同。

有網友留言，「謝謝醫師用心觀察的記錄分享，希望大家可以平穩度過風險期，慢慢邁進與病毒共存，期待自由自在用餐大笑的日子！」謝宗學回，「我認為自由自在用餐大笑的日子不遠了，只是也沒有很近。現在也不錯，用餐時沒有限制，離開座位時戴口罩。」

另名網友說，「開學後要重新使用隔板用餐、加強防疫概念，希望順利度過觀察期。」謝宗學回，「我覺得順利度過的機會偏大。」

指揮中心4日公布本土確診Omicron四大症狀，依然是咳嗽、喉嚨症狀、發燒和流鼻水或鼻塞為主，但咳嗽超過喉嚨症狀，位居首位。

根據指揮中心資料，有咳嗽症狀52%、喉嚨症狀49%、發燒28%、流鼻水或鼻塞26%、頭痛9%、肌肉痠痛5%、嘔吐2.5%、發冷1.3%、嗅味覺異常1.3%、腹瀉0.9%。

▼指揮中心公布516例Omicron本土確診分析。（點圖可放大／指揮中心提供）