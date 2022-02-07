　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫示警有這症狀要小心　「自由自在用餐大笑的日子不遠了」

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台灣Omicron病人主要症狀為喉嚨痛和咳嗽，發燒只占1/4左右，表示發燒篩檢的效益大幅下降，有呼吸道症狀就要小心。他也認為，「自由自在用餐大笑的日子不遠了，只是也沒有很近。」

謝宗學6日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，春街期間兒童急診的來診量，跟以往春節連假的爆量大不相同，表示即使沒有提升至三級疫情警戒，大家個人防疫措施仍然堅持；兒童急診的來診人次中，病毒型腸胃炎仍然占了最大宗的比率，只是實際人數沒有預期多，表示家長真的有在好好監督孩子飲食前洗手的習慣，值得拍手鼓勵。

謝宗學說，他幾乎採檢所有呼吸道症狀或發燒的兒童，新冠肺炎陽性個案為零，表示台中地區疫情相對穩定；每日本土新增個案和採檢陽性率目前並沒有大幅增加，表示台灣疫情仍在穩定控制中，假期結束後2周是觀察期，14天後若疫情仍然穩定，春節連假的風險正式解除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西螺福興宮初夕夜，在廟門隔了5條發放一元美金紅包動線發送，讓民眾排隊領取，除夕夜遇寒流，仍湧入上萬人潮祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼許多民眾在過年期間走春拜廟，各大景點擠滿人潮。（圖／記者蔡佩旻攝、林悅翻攝）

▲台南行春遊客於初一開始大爆發，70萬人潮擠滿台南各地大小寺廟、街區巷弄和旅遊景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝宗學表示，台灣Omicron病人主要症狀為喉嚨痛和咳嗽，發燒只占1/4左右，表示發燒篩檢的效益大幅下降，有呼吸道症狀就要小心；台灣人Omicron中重症率極低，目前沒有死亡病例，表示高疫苗覆蓋率成果展現，另外一方面也顯示Omicron的確有輕症化的趨勢，跟其他國家的觀察相同。

有網友留言，「謝謝醫師用心觀察的記錄分享，希望大家可以平穩度過風險期，慢慢邁進與病毒共存，期待自由自在用餐大笑的日子！」謝宗學回，「我認為自由自在用餐大笑的日子不遠了，只是也沒有很近。現在也不錯，用餐時沒有限制，離開座位時戴口罩。」

另名網友說，「開學後要重新使用隔板用餐、加強防疫概念，希望順利度過觀察期。」謝宗學回，「我覺得順利度過的機會偏大。」

指揮中心4日公布本土確診Omicron四大症狀，依然是咳嗽、喉嚨症狀、發燒和流鼻水或鼻塞為主，但咳嗽超過喉嚨症狀，位居首位。

根據指揮中心資料，有咳嗽症狀52%、喉嚨症狀49%、發燒28%、流鼻水或鼻塞26%、頭痛9%、肌肉痠痛5%、嘔吐2.5%、發冷1.3%、嗅味覺異常1.3%、腹瀉0.9%。

▼指揮中心公布516例Omicron本土確診分析。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼2022年1月份本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
快訊／宏都拉斯總統確診　賴清德「曾雙手緊握」採檢出爐
美少女滑冰摔慘了！　冬奧成績墊底「微博熱搜罵翻」
老爸外遇對象是婆婆！　女兒「一段話」為媽媽復仇
快訊／金虎年開紅盤！台股大漲逾百點　台積電上漲8元
《全明星》紅隊開戰裁判…轟藍隊「出老千」！　網怒灌爆節目FB
國光女神咳嗽又發燒！血氧「掉到正常值以下」急快篩
快訊／國道1號高架2車追撞！　紅爆回堵2公里
拿鐵買1送1、大美式22元！4大超商「開工咖啡優惠」
張菲辣媳拜年旗袍「買到情趣款」！　老公嚇瘋：妳想要對我幹嘛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／規模4.2地震　台鐵「宜蘭-南澳」雙向延誤

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

開工先快篩？　醫曝最佳自保方式「2種人才要廣泛快篩」

醫示警有這症狀要小心　「自由自在用餐大笑的日子不遠了」

專家：台灣最快2、3月解封　前提要做好一件事

21期第三劑119萬人今開打！　過半都選莫德納

今晨8.5℃！午後起風變天　鋒面「對流降雨」襲全台

開工防疫5招自保　王必勝曝未來一週建議：疫情隨時會發生

本土確診累計582例！急診主任外派篩檢再值班　曝1類人超辛苦

家門口被「陌生人放4物品」讓屋主超毛　網驚：有得罪什麼人嗎

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！ 連PO哭臉圖…網一看全跪了

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

離奇影片曝！台東上空「6不明光體」盤旋飄移　目擊者驚：外星人嗎

快訊／規模4.2地震　台鐵「宜蘭-南澳」雙向延誤

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

開工先快篩？　醫曝最佳自保方式「2種人才要廣泛快篩」

醫示警有這症狀要小心　「自由自在用餐大笑的日子不遠了」

專家：台灣最快2、3月解封　前提要做好一件事

21期第三劑119萬人今開打！　過半都選莫德納

今晨8.5℃！午後起風變天　鋒面「對流降雨」襲全台

開工防疫5招自保　王必勝曝未來一週建議：疫情隨時會發生

本土確診累計582例！急診主任外派篩檢再值班　曝1類人超辛苦

家門口被「陌生人放4物品」讓屋主超毛　網驚：有得罪什麼人嗎

新北租金補貼每月最高5000　申請資格、方式曝光

「神」助攻！桃園這家彩券行　連2天「刮刮樂」開出百萬金

雷／吳霏送醫…徐謀俊驚恐「他踩我」！　《全明星》瘋傳爭執內幕

快訊／宏都拉斯總統確診新冠肺炎　賴清德今早快篩結果出爐

財神爺在龍潭！中年男隨手買4張刮刮樂　意外刮中百萬金

美少女朱易花滑2次嚴重失誤！　微博熱搜罵翻「丟人丟到家」

鎮店「虎斑貓」招財！　年輕男子刮中100萬

台股開紅盤！指數大漲逾150點　台積電上漲8元

許富凱唱一半突收300個紅包　拆開驚見「上千萬現金」：變富翁了！

帥到被主持人狂讚像BTS JIN！這些韓星的經紀人都是「高顏值暖男」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

水彈來襲全台有雨　暖春→濕冬降10°C

彩券行女員工騙走客人5000　老闆娘傻眼回應

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

醫示警有「這症狀」要小心

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

虎年「財運如虎添翼」生肖TOP3

台灣最快2、3月解封　專家曝1前提

特斯拉女嗆「我車貴你小心」　外送員一句反擊

今晨8.5℃！午後變天　鋒面「對流降雨」襲全台

買房人口「10年內斷崖式崩跌」！　內行曝1區超保值

過年叫雞腿給老公藏暗號　外送員快吐了

更多熱門

相關新聞

開工先快篩？　醫曝最佳自保方式

開工先快篩？　醫曝最佳自保方式

春節9天連假結束，各企業紛紛祭出開工防疫措施。有鑑於過往許多居家快篩經證實都是偽陽性，中國附醫副院長黃高彬建議，開工後最好的自保方式其實就是戴好口罩，不用再多做些什麼，全民快篩更是矯枉過正，沒有必要這麼做。

台灣最快2、3月解封　專家曝1前提

台灣最快2、3月解封　專家曝1前提

21期119萬人今開打　過半都選莫德納

21期119萬人今開打　過半都選莫德納

開工防疫　王必勝建議5招自保

開工防疫　王必勝建議5招自保

急診主任外派篩檢　曝1類人超辛苦

急診主任外派篩檢　曝1類人超辛苦

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫謝宗學Omicron

讀者迴響

熱門新聞

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

張菲辣媳拜年旗袍「買到情趣款」！　老公嚇瘋：想幹嘛

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

《華燈初上3》被狂猜重拍結局！林心如親解答

納豆恐留後遺症「需長期復健」　復原進度曝光

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

水彈來襲全台有雨　暖春→濕冬降10°C

彩券行女員工騙走客人5000　老闆娘傻眼回應

快訊／中油、台塑宣布：今起汽油大降1.1元

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面