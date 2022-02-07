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陸新增本土確診45例　廣西疫情爆發「50人染疫」

▲▼ 廣西疫情,大陸疫情 。（圖／視覺中國）

▲廣西市民排隊做核酸檢測 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情仍在蔓延，6日新增新冠確診79例，境外輸入佔34例、本土病例佔45例。廣西疫情爆發，單日新增37例本土個案，均在百樂市。另外，正在舉行冬奧會的北京市也增加了3例確診。

據大陸國家衛健委通報，6日新增確診79例，其中境外輸入病例34例，分別是廣東21例、上海8例、北京1例、浙江1例、福建1例、河南1例、廣西1例，含4例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是浙江1例、福建1例、廣東1例、廣西1例。

本土病例共有45例，分別是廣西37例，均在百色市；廣東4例，其中深圳市3例、廣州市1例；北京3例，其中朝陽區1例、豐台區1例、西城區1例；天津1例，在河北區，當中包含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

▲▼ 廣西疫情,大陸疫情 。（圖／視覺中國）

▲廣西疫情爆發。（圖／視覺中國）

廣西疫情爆發，6日新增本土個案37例、本土無症狀患者5例，現有本土個案44例、本土無症狀患者6例，累計50人染疫。

據《廣西日報》報導，廣西自治區黨委書記劉寧6日晚，緊急主持召開自治區疫情防控工作領導小組會議，指當前百色疫情防控形勢非常嚴峻，須臾不可松懈；目前百色市已實行「三個不進不出」封控管理措施，要在當前的不利局面下全面打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰。

另外，正在舉行冬奧會的北京6日新增本土確診3例，包含1例無症狀感染者轉確診病例。其中，病例2是北京地壇醫院應急三區醫生，22日進入地壇醫院「小閉環」工作，4日作為確診病例的密切接觸者進行集中隔離；6日核酸檢測結果為陽性，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，當日診斷為確診病例，臨床分型為普通型，繼續在地壇醫院隔離治療。

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