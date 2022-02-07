烏克蘭前防長：俄羅斯已集結足夠兵力　現在就可攻下基輔

▲ 俄軍去年1月在烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮認為，俄羅斯全面入侵烏克蘭所需作戰力量約有7成已到位，以便總統普丁在2月中以前採取重大軍事行動。烏克蘭前國防部長則表示，俄國部署的軍力已足以攻下首都基輔或其他任何一座城市，不過尚不足以全面接管及佔領整個國家。

烏克蘭國防部長扎霍羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）接受《衛報》訪問，坦言目前的情勢看來非常可怕，「俄羅斯現在就可以拿下烏克蘭的任何一座城市，但我們尚未看見全面入侵所需的20萬軍隊。」

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）6日表示，俄國隨時可能入侵，「可能明天就會發生，也可能需要幾周」，相信俄國已具備執行重大行動的能力。

美國官員警告，若俄國發動全面入侵，基輔將在72小時內淪陷，最多可能導致5萬名平民傷亡，以及2.5萬名烏克蘭士兵、1萬名俄國士兵死亡，還會引發數百萬人的難民潮。《福斯新聞》援引知情人士說法報導，美國已著手為可能的大規模難民及移民危機做準備，歐洲盟友也認為，烏克蘭人民將逃往歐洲其他地區，已針對他們的住所及移民流動問題展開討論。

霍羅德紐克認為，俄國侵略並非無可避免，儘管普丁集結大軍壓境，但其意圖及戰略尚未明朗，「若普丁攻佔基輔，將爆發全面戰爭，烏克蘭軍隊會戰鬥，會有龐大的阻力。為何要這麼做？」戰爭會帶來流血與制裁，「沒有人希望歐洲爆發這樣的國際戰爭。」

美國官員3日指出，有證據表明，俄國精心策劃一場陰謀，製作一段非常生動的假影片，內容與烏克蘭襲擊俄國有關，作為俄國軍事入侵的藉口。英國政府也深信，俄國計劃捏造進攻烏克蘭的理由。

扎霍羅德紐克表示，美國政府公開俄羅斯的計劃、能力等相關情報的做法是正確的。儘管認為美國披露的俄國陰謀「有些怪異」，不過他也補充，俄國此前確實曾發動類似的栽贓行動。