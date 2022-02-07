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烏克蘭緊張升高　德國考慮向立陶宛增兵

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲德國總理蕭茲對增兵持開放態度。（圖／路透）

文／中央社柏林6日綜合外電報導

德國總理蕭茲今天表示，因應俄羅斯大軍在烏克蘭邊界附近集結，對於調派更多部隊至立陶宛以支援北大西洋公約組織的東翼盟國，他抱持開放態度。

路透社報導，美國總統拜登2日下令調動將近3000名美軍部署波蘭和羅馬尼亞，保護東歐免於受到烏克蘭危機的可能影響。

蕭茲（Olaf Scholz）即將動身訪美會晤美國總統拜登前，他接受德國第一電視台（ARD）的訪問指出「我們打算採取一切必要措施強化」駐紮在立陶宛由德國領導的戰鬥群。

此外，波羅的海3國也就是拉脫維亞、愛沙尼亞與立陶宛的領袖將在17日造訪柏林並會晤蕭茲。蕭茲說，屆時他將與3國領袖討論增兵。

針對當前烏克蘭局勢，蕭茲說，不論是經由美俄兩國之間，或者介於法國、德國、俄羅斯與烏克蘭4國之間的「諾曼第模式」（Normandy Format）會談，因西方國家和俄羅斯加強溝通，使當前緊張有所改善。

因應2014年俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞（Crimea），由北大西洋公約組織（NATO）的美國、德國、加拿大與英國領導的多國戰鬥部隊總兵力約莫5000人，部署在波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞。

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