▲F-35C戰機墜海的監視器視角影片流出。(圖/翻攝自Facebook/Pour tous les mordus d'aviation)

記者林彥臣/綜合報導

美軍艦載機版的F-35C戰機24日在「卡爾文森號」(USS Carl Vinson)航母著陸時遭遇「降落事故」墜毀在南海,所幸飛官成功跳傘逃生,但是對於戰機墜海的詳細過程,仍尚未對外說明。網路上就流出了一段疑似艦上監視器視角的畫面,記錄下墜海的過程,但相關人士尚未證實影片真實性。

根據影片畫面,戰機從遠方朝甲板降落,疑似下降率過高,導致降落速度太快,發生硬著陸,戰機當場發生顛簸的狀況,機翼撞擊甲板,整架飛機當場甩尾落海。

F-35C's going to take a bath pic.twitter.com/ASWDDFrAaa