21期第三劑119萬人今開打！　過半都選莫德納

記者黃翊婷／綜合報導

今日（7日）是春節假期後的第一個開工日，也是第21期疫苗接種開打的第一天。指揮中心公布，第21期共有119萬1621人完成預約，其中選擇莫德納的有68萬992人，超過總人數的一半，其次為BNT有42萬431人。

▲第21期公費疫苗預約接種人數最多的是莫德納。（資料照／記者湯興漢攝）

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第21期疫苗提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種，接種時間為2月7日至2月13日。根據指揮中心統計，截至1月27日下午4時，第21期共有119萬1621人完成預約，佔總量能的78.2％，其中最多人預約的是莫德納，共68萬992人，其次為BNT有42萬431人、高端有8萬2086人、AZ有8112人。

▲第21期預約接種7日開打。（圖／指揮中心提供）

對於民眾瘋搶莫德納的現象，指揮官陳時中5日曾呼籲，莫德納與BNT是同種族的mRNA疫苗，效果上沒有誰比較優秀，但民眾接種疫苗好像會有「流行期」，現在流行莫德納，之前則是流行BNT，但這兩款都是一樣的疫苗，還是要選擇適合的快點施打更重要。

另外，關於國內目前的接種狀況，根據衛福部疾管署年前公布的最新資料顯示，截至1月28日全台累計已接種4198萬4449人次，包含AZ接種1513萬5686人次、莫德納接種1199萬2049人次、高端接種175萬9199人次，BNT接種1309萬7515人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑為81.67％，第2劑為74.62％，基礎加強劑接種率為0.69％，追加劑接種率為22.62％。

▼台灣疫苗接種統計資料。（圖／疾管署）