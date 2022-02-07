本土確診累計582例！急診主任外派篩檢再值班　曝1類人超辛苦

記者黃翊婷／綜合報導

國內新冠肺炎疫情從今年1月1月至今，累計已有582例本土個案，主要分布於桃園、高雄、台北、新北等縣市。急診主任醫師白永嘉在臉書PO文分享，6日第一次被派去防疫旅館協助採檢，連主任級醫師都要輪替，除了第一線防疫人員、醫護人員之外，配合防疫的民眾也很辛苦，「我覺得關14天超級辛苦，謝謝他們配合政策忍耐。」

▲台灣疫情尚未平息。（資料照／記者李毓康攝）

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白永嘉6日在臉書PO文表示，當天是他第一次去防疫旅館，推著屏風隔板去旅客的房門口進行採檢，結束之後還要再回去急診室做過年值班班，連主任級的醫師都要輪替派遣出去，目的就是希望能為社區民眾把關，台灣防疫真的做到「盡力了」。

除了第一線防疫人員和醫護人員之外，白永嘉在文章留言區中提到，有一類人在這波疫情中也很辛苦，就是配合隔離防疫的民眾，「我覺得關14天超級辛苦，謝謝他們配合政策忍耐。」

▼▲白永嘉認為配合防疫的民眾超級辛苦。（圖／翻攝自Facebook／急診醫師的眼睛白永嘉醫師）

文章公開之後，引來超過5400名網友按讚，大家紛紛留言致謝，「大家都是為了國家，感恩，致上敬意」、「台灣真的盡力了！謝謝所有防疫人員的努力，也謝謝所有願意配合的人」；還有過來人留言表示，「其實有些人可以（隔離）到快15天，因為要看班機落地的時間，落地那一天不算第一天，我也是在防疫旅館（隔離）15天以後，才真的覺得無期徒刑很可怕，甚至比死刑還要可怕」。

▼2月6日本土、境外移入病例表。點圖可放大。（圖／指揮中心提供）