專家：台灣最快2、3月解封　前提要做好一件事

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲喊出2月底微解封，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為要觀察到2月10日才能決定。對此，前疾管局長蘇益仁預估，國內最快2、3月就會宣布解封，不過有一個大前提，就是長者的疫苗覆蓋率要提升至9成，否則一旦解封，未接種疫苗的長者可能會占據醫療量能。

▲國內疫情延燒，陳時中認為要觀察到2月10日才能決定下一步。（資料照／記者林敬旻攝）

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台北市長柯文哲日前主張，打滿3劑新冠疫苗就要微解封。台北市副市長黃珊珊接著說明，7日開工後會再觀察兩週，若無發生疫情傳染的情形，北市府將討論微解封的措施，搭配匡列疫調等控制疫情的方式，微解封仍可正常生活。

根據《中時新聞網》報導，前疾管局長蘇益仁認為，台灣新冠肺炎感染率比其他各國還低，還有2至3成長者不願意打疫苗，想要解封仍有困難，但他預估國內最快2、3月就會宣布解封，前提是長者的疫苗覆蓋率要提升到9成，否則一旦解封後爆發疫情，未施打疫苗的長者可能會占據醫療量能，所以現階段要做的是提升長者的接種率，而不是強調全民接種。

▲蘇益仁呼籲應該提升長者的疫苗覆蓋率。（資料照／記者許宥孺翻攝）

至於什麼時候才能微解封，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5日曾表示，微解封現在還在判斷，到2月10日觀察期還沒完，因此還談不上2月底要做什麼，現階段會先維持這一波既有的強度，當然不排除有些相關的檢討，但2月10日後才會決定下一波要怎麼做。

新北市長侯友宜也認為，是否微解封有3項觀察指標，包括春節後的疫情變化、第三劑疫苗覆蓋率有無提升、境外移入染疫數量以及全球變化，後續會再請專家進行討論。