開工防疫5招自保　王必勝曝未來一週建議：疫情隨時會發生

記者黃翊婷／綜合報導

春節9天連假結束，今日（7日）是第一個上班日，究竟開工之後要如何防疫，指揮中心醫療應變組副組長王必勝在臉書分享5招自保方式，例如在職場上暫時避免不必要的寒暄、儘量在自己的座位上用餐且不要交談，最基本的還是戴好口罩、勤洗手消毒，「疫情隨時可能發生，但希望可控、危害小。」

▲開工除了要收心，也要做好個人防疫措施。（示意圖／ETtoday資料照）

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王必勝6日在臉書PO文表示，7日是春節假期後的第一個上班日，大家的心情可能都有些忐忑，畢竟春節期間有大量的人群移動、聚會，加上假期長，民眾篩檢的意願較低，許多企業朋友都打電話來詢問他有沒有什麼因應措施，因此決定分享一些建議，讓大家在未來一週有所參考。

王必勝分享的5招自我防疫方式如下：

1、有症狀者先以家用快篩檢測，或到社區採檢站、醫療院所檢驗陰性再去職場工作。也記得要向單位通報。

2、在職場上暫時「冷漠」些，避免不必要的寒暄、閒聊、群聚。公事多利用電話、社群軟體溝通。減少大型實體會議。使用茶水間、休息室、電梯等設施要分時分流。

3、儘量避免太多人在公司大餐廳一起用餐，如果可以就在自己位子上吃。用餐時不要交談。

4、利用不同樓層、不同空間、不同班別進行分艙分流，規劃適當動線。

5、最基本的還是戴好口罩，勤洗手消毒。

王必勝說，雖然無法達到零風險，但要讓風險降低，「疫情隨時可能發生，但希望可控、危害小。」